От "Россияне, домой" до "возвращения в Европу": как венгры и лидеры ЕС поздравили Мадьяра

По предварительным данным подсчета голосов на парламентских выборах в Венгрии победу одержал лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, которого уже успели поздравить европейские коллеги. Также сторонники партии "Тиса" не остались в стороне и оригинальным лозунгом поддержали своего кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Хотя избирательная комиссия еще не обнародовала официальные данные, однако руководители европейских стран уже поздравляют Петера Мадьяра с победой. На данный момент комментарии с реакцией на результат парламентских выборов обнародовали лидеры Украины, Великобритании, Германии, Польши, Эстонии, Литвы, Франции, Финляндии и Норвегии.

К поздравлениям присоединились председатель Еврокомиссии и даже лидер меньшинства палаты представителей США.

Как политики отреагировали на победу Мадьяра

Президент Украины Владимир Зеленский

"Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией. Европа и каждая европейская страна должны укрепляться, а миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обеих стран, а также мира, безопасности и стабильности в Европе".

Премьер Великобритании Кир Стармер

"Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду сотрудничества с Вами ради безопасности и процветания обеих наших стран".

Президент Франции Эммануэль Макрон

"Я только что разговаривал с Петером Мадьяром, чтобы поздравить его с победой в Венгрии! Франция приветствует эту победу с точки зрения участия людей в демократическом процессе, победу, которая демонстрирует преданность венгерского народа ценностям ЕС и роли Венгрии в Европе".

Канцлер Германии Фридрих Мерц

"Венгерский народ решил. Мои искренние поздравления с вашим успехом на выборах. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами. Давайте объединим усилия ради сильной, безопасной и, прежде всего, объединенной Европы. Спасибо большое, уважаемый венгр Петер!".

Премьер Польши Дональд Туск

"Венгрия, Польша, Европа. Снова вместе! Славная победа, дорогие друзья!"

Президент Литвы Гитанас Науседа

"Великая победа для Венгрии! Большая победа для Европы! Есть много вещей, которые мы могли бы и должны сделать ради демократии, справедливости и мира".

Премьер Эстонии Кристен Михал

"Венгры сделали исторический выбор в пользу свободной и сильной Венгрии в объединенной Европе, отвергнув силы, которые игнорируют их интересы. Поздравляем Петера Мадьяра с победой на выборах! Я с нетерпением жду совместной работы над тем, что объединяет Эстонию, Венгрию и Европу".

Премьер Норвегии Йонас Гар Стуре

"Поздравляю Петера Мадьяра и "Тису" с победой на парламентских выборах в Венгрии - результатом, который имеет большое значение для всей Европы. Я с нетерпением жду тесного и конструктивного сотрудничества в стремлении к миру и стабильности, демократии и верховенства права на нашем континенте".

Премьер Финляндии Петтери Орпо

"На демократических выборах венгерский народ продемонстрировал свою твердую волю быть активным членом Европейского Союза и НАТО. Результат выборов дает Венгрии возможность вернуться в наше сообщество ценностей и безопасности как конструктивный игрок".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

"Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращает себе европейский путь. Союз крепнет... Сердце Европы бьется сильнее в Венгрии сегодня вечером".

Лидер меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис

"Ультраправый авторитарный Виктор Орбан проиграл выборы. Следующими в ноябре будут подхалимы Трампа и экстремисты MAGA в Конгрессе. Зима приближается".

Главный лозунг сторонников "Тисы" - Ruszkik haza!

Поскольку Виктор Орбан в глазах многих венгров запятнал себя связью с диктатором Путиным, то главным лозунгом электората Петера Мадьяра стала кричалка "Ruszkik haza!" - "Русские, идите домой!".

По данным французского Le Parisien, лозунг звучал даже по коридорам метро Будапешта, когда молодые люди, сторонники Мадьяра, шли на митинг, чтобы поздравить своего кандидата. Это символизирует отношение молодых венгров к 16 летнему правлению Орбана и его дружбой с Кремлем.