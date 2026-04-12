Конец эпохи Орбана: Мадьяр одерживает разгромную победу на выборах

23:58 12.04.2026 Вс
Петер Мадьяр берет конституционное большинство. Какой отрыв от Орбана?
aimg Екатерина Коваль
Фото: глава партии "Тиса" Петер Мадяр (Getty Images)

На парламентских выборах в Венгрии победу одерживает оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Венгрии и Telex.

Читайте также: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Результаты выборов

По состоянию на 23:55 обработано 90% голосов. Распределение голосов:

  • партия "Тиса" (Петер Мадьяр) - более 50% (138 мандатов);

  • партия "Фидес" (Виктор Орбан) - менее 40% (54 мандата);

  • "Наша Родина" (Mi Hazánk) - 7 мандатов (по партийному списку).

  • Другие партии, в частности KDNP, "ДК" (чуть более 1%) и венгерская партия "Двухвостая собака" (менее 1%), не преодолели 5-процентный барьер.

Конституционное большинство (более 2/3 мандатов) позволяет "Тисе" самостоятельно принимать ключевые решения, в частности менять Основной закон.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись в воскресенье, 12 апреля 2026 года. Избирательные участки закрыли в 19:00. По данным ЦИК, явка стала исторической - по состоянию на 18:30 проголосовали 77,80% венгров, что составляет почти 6 миллионов человек.

Предвыборная кампания запомнилась беспрецедентным использованием действующим премьером Виктором Орбаном темы Украины. Как сообщал репортаж РБК-Украина из Будапешта, в столице Венгрии нельзя было пройти и пятидесяти шагов, чтобы не наткнуться на фото президента Владимира Зеленского.

Портретов украинского лидера на улицах было даже больше, чем изображений самого Орбана. Такая агитация, однако, не помогла правящей партии - избиратели отдали предпочтение оппозиции.

Мадяр уверенно лидирует: опубликованы первые результаты выборов в Венгрии
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой