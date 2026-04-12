Конец эпохи Орбана: Мадьяр одерживает разгромную победу на выборах

На парламентских выборах в Венгрии победу одерживает оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Венгрии и Telex .

Другие партии, в частности KDNP, "ДК" (чуть более 1%) и венгерская партия "Двухвостая собака" (менее 1%), не преодолели 5-процентный барьер.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись в воскресенье, 12 апреля 2026 года. Избирательные участки закрыли в 19:00. По данным ЦИК, явка стала исторической - по состоянию на 18:30 проголосовали 77,80% венгров, что составляет почти 6 миллионов человек.

Предвыборная кампания запомнилась беспрецедентным использованием действующим премьером Виктором Орбаном темы Украины. Как сообщал репортаж РБК-Украина из Будапешта, в столице Венгрии нельзя было пройти и пятидесяти шагов, чтобы не наткнуться на фото президента Владимира Зеленского.

Портретов украинского лидера на улицах было даже больше, чем изображений самого Орбана. Такая агитация, однако, не помогла правящей партии - избиратели отдали предпочтение оппозиции.