ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мадьяр требует отставки президента Венгрии и обещает усилить НАТО

03:26 13.04.2026 Пн
2 мин
Будущий премьер также заявил о судьбе кредита от ЕС и конце изоляционизма страны
aimg Филипп Бойко
Мадьяр требует отставки президента Венгрии и обещает усилить НАТО Фото: лидер партии "Тиса" Петер Мадяр (Скриншот)

Выступая на многотысячном митинге своих сторонников вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал уйти в отставку президента страны. Вместе с ним должны уйти и все "марионетки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию митинга Петера Мадяра.

Лидер партии "Тиса" объявил о развороте внешней политики Венгрии. Основным приоритетом Мадьяра и его политсилы станет восстановление доверия внутри ключевых международных блоков. Он планирует отойти от политики "балансировки", которую годами проводил Виктор Орбан.

По словам политика, страна должна снова стать предсказуемой. А еще Мадьяр прямо заявил о намерениях укрепить обороноспособность в рамках НАТО.

"Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия снова станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО", - подчеркнул Мадьяр.

Политик уже анонсировал свой визит в столицу Бельгии. Его цель - разблокировать европейское финансирование, которое было заморожено из-за Виктора Орбана. В свою очередь это привело к стагнации многих государственных программ, подчеркнул глава "Тисы".

Ультиматум действующей власти и президенту

Мадьяр не собирается ждать длительных процедур передачи власти. Он требует немедленного обновления всего государственного аппарата. Под удар попал президент страны Тамаш Шуйок, которого Мадьяр считает частью старой системы Орбана.

"Я призываю президента республики попросить меня сформировать правительство, а затем покинуть свой пост. Я призываю всех марионеток сделать то же самое", - заявил политик.

Как проходили выборы в Венгрии

Парламентские выборы отметились исторической явкой избирателей. После 16-летнего правления Орбана выбрать нового премьера пришло 77,80% венгров, что составляет почти 6 миллионов человек.

По предварительным данным, Петер Мадьяр побеждает на выборах. По состоянию на 23:55, 12 апреля, обработано 90% голосов. Партия "Тиса" получит в парламенте более 50% мест (138 мандатов).

Сам Виктор Орбан уже признал свое поражение.

"Результат выборов для нас болезненный, но однозначный... Я поздравил партию-победителя", - сказал Орбан.

Мадяр уверенно лидирует: опубликованы первые результаты выборов в Венгрии
