Мадьяр требует отставки президента Венгрии и обещает усилить НАТО

Выступая на многотысячном митинге своих сторонников вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал уйти в отставку президента страны. Вместе с ним должны уйти и все "марионетки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию митинга Петера Мадяра.

Лидер партии "Тиса" объявил о развороте внешней политики Венгрии. Основным приоритетом Мадьяра и его политсилы станет восстановление доверия внутри ключевых международных блоков. Он планирует отойти от политики "балансировки", которую годами проводил Виктор Орбан.

По словам политика, страна должна снова стать предсказуемой. А еще Мадьяр прямо заявил о намерениях укрепить обороноспособность в рамках НАТО.

"Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия снова станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО", - подчеркнул Мадьяр.

Политик уже анонсировал свой визит в столицу Бельгии. Его цель - разблокировать европейское финансирование, которое было заморожено из-за Виктора Орбана. В свою очередь это привело к стагнации многих государственных программ, подчеркнул глава "Тисы".

Ультиматум действующей власти и президенту

Мадьяр не собирается ждать длительных процедур передачи власти. Он требует немедленного обновления всего государственного аппарата. Под удар попал президент страны Тамаш Шуйок, которого Мадьяр считает частью старой системы Орбана.

"Я призываю президента республики попросить меня сформировать правительство, а затем покинуть свой пост. Я призываю всех марионеток сделать то же самое", - заявил политик.