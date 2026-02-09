От рэпера Тимати до директора Эрмитажа: СМИ узнали, кто попал под прицел санкций ЕС

Евросоюз готовит к утверждению 20-й пакет санкций против России. Среди прочих, в список должен попасть фанат путинского режима рэпер Тимати.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследовательский проект "Система" в Telegram.
Согласно проекту документа, находящегося в распоряжении "Системы", под санкциями окажутся представители разных сфер:
Планируется, что в санкционный список ЕС попадут:
ЕС также планирует ввести санкции против лиц, поддерживающих идеологию Кремля:
Ожидается, что санкции попадут бизнесмены Андрей Молчанов, Илья Щербович и Владимир Аветисян.
Существенный удар также ожидает финансовый и энергетический секторы:
Согласно с планами ЕС, министры иностранных дел стран блока должны официально утвердить новый пакет санкций до 24 февраля 2026 года - годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 20-й пакет санкций Евросоюза против России 6 февраля. Против кого именно блок хочет ввести ограничения - официально неизвестно.