От рэпера Тимати до директора Эрмитажа: СМИ узнали, кто попал под прицел санкций ЕС

Фото: Тимур Юнусов, Тимати (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз готовит к утверждению 20-й пакет санкций против России. Среди прочих, в список должен попасть фанат путинского режима рэпер Тимати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследовательский проект "Система" в Telegram.

Читайте также: СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати

Согласно проекту документа, находящегося в распоряжении "Системы", под санкциями окажутся представители разных сфер:

Военный сектор и ВПК

Планируется, что в санкционный список ЕС попадут:

  • начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко;
  • директор особой экономической зоны "Алабуга" Тимур Шагивалеев, на территории которой проходит производство дронов-камикадзе "Шахед".
  • гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин, а также топменеджмент дочерних структур "Ростеха".

Пропаганда, культура и спорт

ЕС также планирует ввести санкции против лиц, поддерживающих идеологию Кремля:

  • рэпер Тимати (Тимур Юнусов), который распространяет российскую пропаганду (известно, что в январе 2025 года он вместе с семьей посещал Париж);
  • директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который поддерживает российскую агрессию;
  • заместитель министра культуры РФ Сергей Обривалин, ответственный за вывоз культурных ценностей с оккупированных территорий Украины.
  • президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович;
  • президент  Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили; 
  • президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков; 
  • российский боксер Федор Чудинов. 

Бизнес и финансы

Ожидается, что санкции попадут бизнесмены Андрей Молчанов, Илья Щербович и Владимир Аветисян.

Существенный удар также ожидает финансовый и энергетический секторы:

  • Банки: Еще 20 российских финучреждений (в том числе "Русский стандарт", "Авангард", "Почта Банк") планируют отключить от системы SWIFT.
  • Энергетика: В список будут добавлены компании «Башнефть», "Славнефть" и ряд крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Согласно с планами ЕС, министры иностранных дел стран блока должны официально утвердить новый пакет санкций до 24 февраля 2026 года - годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 20-й пакет санкций Евросоюза против России 6 февраля. Против кого именно блок хочет ввести ограничения - официально неизвестно.

