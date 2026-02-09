UA

Від репера Тіматі до директора Ермітажу: ЗМІ дізналися, хто потрапив під приціл санкцій ЄС

Фото: Тимур Юнусов, Тіматі (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз готує до затвердження 20-й пакет санкцій проти Росії. Серед інших, до списку має потрапити фанат путінського режиму репер Тіматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідувальний проект "Система" в Telegram.

Читайте також: СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі

Згідно з проектом документа, що є в розпорядженні "Системи", під санкціями опиняться представники різних сфер:

Військовий сектор і ВПК

Планується, що до санкційного списку ЄС потраплять:

  • начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Олексій Ртіщев і його заступник Андрій Марченко;
  • директор особливої економічної зони "Алабуга" Тимур Шагівалєєв, на території якої проходить виробництво дронів-камікадзе "Шахед".
  • гендиректор концерну "Калашников" Володимир Лепін, а також топменеджмент дочірніх структур "Ростеха".

Пропаганда, культура і спорт

ЄС також планує ввести санкції проти осіб, які підтримують ідеологію Кремля:

  • репер Тіматі (Тимур Юнусов), який поширює російську пропаганду (відомо, що в січні 2025 року він разом із сім'єю відвідував Париж);
  • директор Ермітажу Михайло Піотровський, який підтримує російську агресію;
  • заступник міністра культури РФ Сергій Обрівалін, відповідальний за вивезення культурних цінностей з окупованих територій України.
  • президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) Аркадій Дворкович;
  • президент Федерації спортивної боротьби РФ Михайло Маміашвілі;
  • президент Олімпійського комітету РФ Станіслав Поздняков;
  • російський боксер Федір Чудінов.

Бізнес і фінанси

Очікується, що під санкції потраплять бізнесмени Андрій Молчанов, Ілля Щербович і Володимир Аветисян.

Суттєвого удару також зазнають фінансовий та енергетичний сектори:

  • Банки: Ще 20 російських фінустанов (зокрема "Русский стандарт", "Авангард", "Почта Банк") планують відключити від системи SWIFT.
  • Енергетика: До списку буде додано компанії "Башнефть", "Славнефть" і низку великих нафтопереробних заводів.

Згідно з планами ЄС, міністри закордонних справ країн блоку мають офіційно затвердити новий пакет санкцій до 24 лютого 2026 року - річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії 6 лютого. Проти кого саме блок хоче запровадити обмеження - офіційно невідомо.

