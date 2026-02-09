Від репера Тіматі до директора Ермітажу: ЗМІ дізналися, хто потрапив під приціл санкцій ЄС

Євросоюз готує до затвердження 20-й пакет санкцій проти Росії. Серед інших, до списку має потрапити фанат путінського режиму репер Тіматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідувальний проект "Система" в Telegram.
Читайте також: СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі
Згідно з проектом документа, що є в розпорядженні "Системи", під санкціями опиняться представники різних сфер:
Планується, що до санкційного списку ЄС потраплять:
ЄС також планує ввести санкції проти осіб, які підтримують ідеологію Кремля:
Очікується, що під санкції потраплять бізнесмени Андрій Молчанов, Ілля Щербович і Володимир Аветисян.
Суттєвого удару також зазнають фінансовий та енергетичний сектори:
Згідно з планами ЄС, міністри закордонних справ країн блоку мають офіційно затвердити новий пакет санкцій до 24 лютого 2026 року - річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії 6 лютого. Проти кого саме блок хоче запровадити обмеження - офіційно невідомо.