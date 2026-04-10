От полиции до контрразведки: в Польше подняли спецслужбы из-за обломка ракеты

В пятницу, 10 апреля, в польском населенном пункте Ярославец (Люблинское воеводство) на территории сада нашли фрагмент ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Пресс-офицер управления полиции в Замостье Дорота Круковская-Бубило рассказала, что информация об обнаружении неизвестного объекта поступила к ним после 13:00.

Правоохранители уже отчитались о работе на месте происшествия. Согласно предварительным данным, обнаруженный объект является обломком ракеты, которую могли применять для сбивания российских беспилотников во время атаки в ночь на 10 сентября 2025 года.

"Мы уведомили Военную контрразведывательную службу, Агентство внутренней безопасности и Военную полицию. Сейчас на месте проводятся мероприятия", - подчеркнула Круковская-Бубило.

Военные заверили, что участок с находкой пока полностью оцеплен, и никакой угрозы для жизни или здоровья местных жителей нет. Соответствующие службы продолжают работать на месте.

Напомним, в марте на территории угольной шахты вблизи города Конин в Великопольском воеводстве Польши обнаружили неизвестный дрон. Предполагается, что найденный беспилотник может быть одним из российских дронов, которые нарушили воздушное пространство страны в сентябре прошлого года.