Польшу всколыхнуло падение "дрона-шпиона" на военную часть

Вторник 03 февраля 2026 00:12
Польшу всколыхнуло падение "дрона-шпиона" на военную часть
Автор: Маловичко Юлия

В Польше на военную часть в городе Пшасныш на днях упал неизвестный дрон. Подозревали, что за военными шпионили, но это оказалось не так.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военную жандармерию Польши в соцсети Х.

По предварительным данным, объект, который упал на территорию воинской части - это игрушечный беспилотник без SIM-карты и карты памяти, сообщили в ведомстве.

По результатам осмотра установлено, что устройство не имело технических средств для сбора данных или наблюдения, а также после своего приземления не нанес никакого вреда.

Представитель Министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей отметил, что это был обычный детский дрон, который мог случайно попасть на территорию военного объекта.

Предыдущие сообщения польских СМИ о возможном беспилотнике с функциями разведки или шпионажа не подтвердились, уточнил спикер. Сейчас продолжаются дальнейшие процессуальные действия.

Напомним, ранее неизвестный военный беспилотник разбился рядом с жилой застройкой в центре Польши, на территории населенного пункта Леков.

Дроны в Польше стали привычным явлением после массового вторжения российских беспилотников на территорию страны 10 сентября прошлого года. Тогда Варашава отреагировала мгновенно, а Европа впоследствии начала усиливать свою оборону, поскольку угроза со стороны Москвы стала более реальной.

