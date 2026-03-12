ua en ru
В Польше подняли армию из-за неизвестного дрона на территории угольной шахты

21:07 12.03.2026 Чт
2 мин
Польское министерство обороны не исключает, что беспилотник российский
aimg Валерий Ульяненко
В Польше подняли армию из-за неизвестного дрона на территории угольной шахты Иллюстративное фото: польская полиция обеспечивает охрану места обнаружения дрона (Getty Images)

В Польше на территории угольной шахты вблизи города Конин в Великопольском воеводстве обнаружили неизвестный дрон. На месте работают полиция и военная жандармерия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское агентство прессы и заявление полиции Великопольского воеводства.

Читайте также: Польша на 3 месяца закроет небо на границе с Украиной и Беларусью: в чем причина

Полиция воеводства рассказала, что на месте обнаружения беспилотника работают правоохранители, которые обеспечивают охрану территории.

Отмечается, что по состоянию на сейчас каких-либо событий, которые бы представляли угрозу для жизни или здоровья людей, не зафиксировано.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил журналистам, что обстоятельства падения дрона выясняют. Он добавил, что уже получил доклад от командующего оперативных сил Вооруженных сил Польши.

"Есть вероятность, что это был дрон, который выполнял миссию в пользу наших противников с востока. Это дело необходимо тщательно выяснить", - подчеркнул польский министр.

Согласно информации источников, приближенных к польскому министерству обороны, найденный беспилотник может быть одним из российских дронов, которые нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября прошлого года.

Тогда над Польшей зафиксировали несколько дронов, многие из которых упали на территорию страны, в том числе после того, как были сбиты самолетами НАТО.

Напомним, в феврале в польском городе Лезница Велька на территорию воинской части, где дислоцируется 1-й воздушный кавалерийский батальон, упал беспилотник.

Небольшой коммерческий дрон зацепился за дерево, не вызвав пострадавших или разрушений инфраструктуры. Военная жандармерия Польши идентифицировала и задержала оператора беспилотника - им оказался 22-летний гражданин Польши.

Кроме того, недавно на территорию воинской части в польском городе Пшасныш упал неизвестный дрон. Сначала существовали подозрения относительно возможного шпионажа за военными, однако они не подтвердились.

По предварительной информации, объект оказался игрушечным беспилотником, который не имел ни SIM-карты, ни карты памяти.

