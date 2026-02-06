ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Польше на воинскую часть второй раз за неделю упал дрон: что известно

Польша, Пятница 06 февраля 2026 17:50
UA EN RU
В Польше на воинскую часть второй раз за неделю упал дрон: что известно Фото: в Польше неизвестный БПЛА упал на территорию воинской части (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В небольшом польском городке Лезница Велька на территорию воинской части упал беспилотный летательный аппарат. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военной жандармерии Польши и издание RMF24.

Читайте также: Польшу всколыхнуло падение "дрона -шпиона" на военную часть

По словам военных, инцидент произошел 6 февраля на объекте, где дислоцируется 1-й воздушный кавалерийский батальон. Небольшой беспилотный аппарат упал на территорию части, не нанеся никакого вреда инфраструктуре.

Сейчас на месте происшествия продолжается расследование. Специалисты устанавливают происхождение дрона и цель его пребывания в закрытом воздушном пространстве над военным объектом.

"Управление военного округа Лодзь расследует инцидент с участием небольшого БПЛА, который 6 февраля упал на территорию 1-го воздушного кавалерийского батальона в Лезнице Велькой, не причинив никакого вреда", - говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии стало известно, что правоохранители, которые расследовали инцидент, быстро идентифицировали и задержали оператора дрона - им оказался 22-летний гражданин Польши.

"Как выяснилось, на территорию подразделения упал небольшой коммерчески доступный беспилотник, зацепившись за дерево", - подчеркнули в военной полиции.

Неизвестные дроны в Польше

Напомним, недавно на территорию воинской части в польском городе Пшасныш упал неизвестный дрон. Сначала существовали подозрения относительно возможного шпионажа за военными, однако они не подтвердились.

По предварительной информации, объект оказался игрушечным беспилотником, который не имел ни SIM-карты, ни карты памяти.

Ранее другой неустановленный военный дрон потерпел крушение вблизи жилых домов в центральной части Польши, в населенном пункте Лекув.

После массового проникновения российских беспилотников на польскую территорию 10 сентября прошлого года дроны стали для страны привычным явлением. Тогда Варшава отреагировала оперативно, а впоследствии и Европа начала усиливать оборонительные меры, осознав реальность угрозы со стороны Москвы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Расследование Военная база Дрони
Новости
Сырский назвал три главные контрнаступательные операции 2025 года
Сырский назвал три главные контрнаступательные операции 2025 года
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ