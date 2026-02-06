В Польше на воинскую часть второй раз за неделю упал дрон: что известно

В небольшом польском городке Лезница Велька на территорию воинской части упал беспилотный летательный аппарат. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военной жандармерии Польши и издание RMF24 .

По словам военных, инцидент произошел 6 февраля на объекте, где дислоцируется 1-й воздушный кавалерийский батальон. Небольшой беспилотный аппарат упал на территорию части, не нанеся никакого вреда инфраструктуре.

Сейчас на месте происшествия продолжается расследование. Специалисты устанавливают происхождение дрона и цель его пребывания в закрытом воздушном пространстве над военным объектом.

"Управление военного округа Лодзь расследует инцидент с участием небольшого БПЛА, который 6 февраля упал на территорию 1-го воздушного кавалерийского батальона в Лезнице Велькой, не причинив никакого вреда", - говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии стало известно, что правоохранители, которые расследовали инцидент, быстро идентифицировали и задержали оператора дрона - им оказался 22-летний гражданин Польши.

"Как выяснилось, на территорию подразделения упал небольшой коммерчески доступный беспилотник, зацепившись за дерево", - подчеркнули в военной полиции.