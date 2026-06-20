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"От наших ссор выигрывает Москва". Посол Украины в Польше тоже возвращает свою награду

10:30 20.06.2026 Сб
3 мин
Боднар призвал стороны к откровенному разговору
aimg Татьяна Степанова
Фото: посол Украины в Польше Василий Боднар (Getty Images)

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил о намерении вернуть ранее полученный Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Боднара в Facebook.

Посол отметил, что украинцы воспринимают Польшу прежде всего как друга, союзника и партнера, напомнив о широкой поддержке в начале полномасштабной войны.

Он также подчеркнул, что у Киева и Варшавы было и остается много общих интересов, в частности в сфере безопасности.

Боднар подчеркнул, что на своей должности работал и работает над тем, чтобы польско-украинские отношения развивались и все вопросы решались, и отметил, что за последние полтора года был достигнут значительный прогресс.

"Но я не могу остаться в стороне от решения, которое считаю исторически несправедливым. Понимая эмоции, царящие в Польше, не могу принять, что президент Украины Владимир Зеленский - друга Польши, главу государства, которое мужественно защищается от российского агрессора и отстаивает мир в Европе, лишили высшей польской награды", - отметил он.

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По его словам, в условиях войны России против Украины, под атаками ракет и дронов, это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест в адрес всего украинского народа.

"В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша". Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я убежден, что мудрость возобладает над эмоциями, а взаимное уважение - над политической конъюнктурой", - заявил Боднар.

Фото: посол Боднар отказался от польской награды (facebook.com/Vasyl.Bodnar)

Он подчеркнул, что Украина и Польша могут иметь разные взгляды, не соглашаться друг с другом, но не должны терять способность слышать друг друга и искать решения путем диалога.

"Давайте помнить, что от наших ссор всегда выигрывает враг - Москва. Еще раз призываю к откровенному разговору. Уверен, что при наличии доброй воли мы найдем разумные решения", - добавил посол.

Лишение Зеленского польского ордена

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - Ордена Белого Орла.

Такой шаг Варшавы стал следствием очередного дипломатического скандала между Украиной и Польшей из-за исторических вопросов. Главным триггером кризиса послужил указ Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетного наименования "имени Героев УПА".

В Польше, где тему УПА связывают исключительно с Волынской трагедией и считают геноцидом своего народа, это решение вызвало официальный протест МИД и волну возмущения среди политиков.

Глава МИД Украины Андрей Сибига на фоне таких безрассудных действий отказался сохранять свою государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которую он получил в октябре 2022 года.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов также заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым его в прошлом году наградил президент Польши.

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