"От наших ссор выигрывает Москва". Посол Украины в Польше тоже возвращает свою награду

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил о намерении вернуть ранее полученный Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Боднара в Facebook.
Посол отметил, что украинцы воспринимают Польшу прежде всего как друга, союзника и партнера, напомнив о широкой поддержке в начале полномасштабной войны.
Он также подчеркнул, что у Киева и Варшавы было и остается много общих интересов, в частности в сфере безопасности.
Боднар подчеркнул, что на своей должности работал и работает над тем, чтобы польско-украинские отношения развивались и все вопросы решались, и отметил, что за последние полтора года был достигнут значительный прогресс.
"Но я не могу остаться в стороне от решения, которое считаю исторически несправедливым. Понимая эмоции, царящие в Польше, не могу принять, что президент Украины Владимир Зеленский - друга Польши, главу государства, которое мужественно защищается от российского агрессора и отстаивает мир в Европе, лишили высшей польской награды", - отметил он.
По его словам, в условиях войны России против Украины, под атаками ракет и дронов, это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест в адрес всего украинского народа.
"В этих обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша". Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я убежден, что мудрость возобладает над эмоциями, а взаимное уважение - над политической конъюнктурой", - заявил Боднар.
Фото: посол Боднар отказался от польской награды (facebook.com/Vasyl.Bodnar)
Он подчеркнул, что Украина и Польша могут иметь разные взгляды, не соглашаться друг с другом, но не должны терять способность слышать друг друга и искать решения путем диалога.
"Давайте помнить, что от наших ссор всегда выигрывает враг - Москва. Еще раз призываю к откровенному разговору. Уверен, что при наличии доброй воли мы найдем разумные решения", - добавил посол.
Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - Ордена Белого Орла.
Такой шаг Варшавы стал следствием очередного дипломатического скандала между Украиной и Польшей из-за исторических вопросов. Главным триггером кризиса послужил указ Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО почетного наименования "имени Героев УПА".
В Польше, где тему УПА связывают исключительно с Волынской трагедией и считают геноцидом своего народа, это решение вызвало официальный протест МИД и волну возмущения среди политиков.
Глава МИД Украины Андрей Сибига на фоне таких безрассудных действий отказался сохранять свою государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которую он получил в октябре 2022 года.
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов также заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым его в прошлом году наградил президент Польши.