"Від наших сварок виграє Москва". Посол України в Польщі теж повертає свою нагороду

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив про намір повернути отриманий раніше Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Боднара.
Посол зазначив, що українці сприймають Польщу передусім як друга, союзника і партнера, нагадавши про велику хвилю підтримки на початку повномасштабної війни.
Він також підкреслив, що у Києва та Варшави було й залишається багато спільних інтересів, зокрема безпекових.
Боднар наголосив, що на своїй посаді працював і працює над тим, щоб польсько-українські відносини розвивалися і складі питання вирішувалися, та відзначив, що за останні півтора року відбулося багато прогресу.
"Але я не можу залишитися осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що президента України Володимира Зеленського - друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди", - зазначив він.
За його словами, в умовах війни Росії проти України, під атаками ракет і дронів, це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу.
"За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща". Не зважаючи на сьогоднішню ситуацію, переконаний, що мудрість переможе емоції, а взаємна повага - політичну кон’юнктуру", - заявив Боднар.
Фото: посол Бондар відмовився від польської нагороди (facebook.com/Vasyl.Bodnar)
Він наголосив, що Україна та Польща можуть мати різні погляди, не погоджуватися, але не мають втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу.
"Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог - Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови. Впевнений, що при наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення", - додав посол.
Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - Ордена Білого Орла.
Такий крок Варшави став наслідком чергового дипломатичного скандалу між Україною та Польщею через історичні питання. Головним тригером кризи послужив указ Володимира Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесного найменування "імені Героїв УПА".
У Польщі, де тему УПА пов'язують виключно з Волинською трагедією та вважають геноцидом свого народу, це рішення викликало офіційний протест МЗС і хвилю обурення серед політиків.
Глава МЗС України Андрій Сибіга на тлі таких безрозсудних дій він відмовився зберігати свою державну нагороду Республіки Польща - Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку отримав у жовтні 2022 року.
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов теж заявив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким його минулого року нагородив президент Польщі.