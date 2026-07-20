Реки вместо улиц и град с куриное яйцо: последствия стихии на западе Украины (фото, видео)
В воскресенье, 19 июля, часть Украины накрыла непогода. Мощные ливни затопили Тернополь и Хмельницкий, в Ивано-Франковской области выпал град размером с куриное яйцо, стихия затронула даже Винницкую область.
Подробнее о последствиях непогоды, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Удар стихии: 19 июля часть Украины накрыла мощная непогода с сильными ливнями и градом.
- Тернополь: город ушел под воду, улицы превратились в реки (в частности улица Галицкая), течение сносило заборы, спасатели откачивали воду на разных улицах.
- Хмельницкий: ливень затопил улицы и тротуары, вода затекла в "Эпицентр" и в девятиэтажку на проспекте Мира.
- Град-рекордсмен: в Ивано-Франковской области выпал град размером с куриное яйцо.
- Винницкая область: стихия затронула регион - в селе Войтовцы выпал град, в Виннице затопило дороги, "скакали" люки, а одно из футбольных полей превратилось в бассейн.
- Предупреждение на 20 июля: УкрГМЦ объявил І уровень опасности (желтый) из-за гроз, града и шквалов 15-20 м/с в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях.
Что происходило в Тернополе
Около 19 часов вечера местные Telegram-каналы начали сообщать, что "из-за обильного дождя Тернополь идет под воду".
По словам очевидцев, улицы города сильно затопило, людей буквально "сносило с ног".
В озеро превратилась, в частности, улица Галицкая.
По меньшей мере в одном месте сильное течение даже снесло забор.
За ликвидацию последствий непогоды взялись спасатели и коммунальные службы.
Откачку воды проводили с подтопленных участков на улицах Гайова Бична, Микулинецька, Стадниковой, Коновальца и Оболоня.
Что происходило в Хмельницком
В Хмельницком из-за сильного ливня также затопило улицы.
Вода попала в строительно-хозяйственный гипермаркет "Эпицентр". Там она текла прямо по полу.
Местами в реки превратились даже тротуары.
На проспекте Мира вода из-за ливня затекла в девятиэтажку.
"Вплоть до 4 этажа", - уточнили авторы Telegram-канала "Хмельницький LIVE".
Где выпадал рекордный град
В селе Жураки Богородчанской поселковой громады Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области выпал немалый град.
То же произошло и в поселке Солотвин.
Местами лед с неба достигал размера с куриное яйцо.
Что происходило в Винницкой области
Дошло ненастье и до Винницкой области. К примеру, в селе Войтовцы Хмельницкого района также выпал немалый град.
А в Виннице во время ливня "запрыгал" один из канализационных люков.
Дороги местами стали похожими на реки.
Тем временем футбольное поле ЖК "Набережный квартал" превратилось буквально в бассейн.
Предупреждение синоптиков
Согласно предупреждению специалистов Украинского гидрометеорологического центра, в течение текущих суток - 20 июля - также вероятны опасные метеорологические явления.
Грозы - по Украине (кроме востока, юго-востока и большинства западных областей).
Град и шквалы 15-20 м/с - в отдельных районах северных, центральных, Одесской и Николаевской областей.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты.
Опасные метеорологические явления по Украине 20 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, каким может быть июль в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, как работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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