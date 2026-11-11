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От холодных дождей со снегом до +20: прогноз погоды в Украине до конца рабочей недели

15:24 11.11.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
От холодных дождей со снегом до +20: прогноз погоды в Украине до конца рабочей недели Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 12 ноября ожидается облачная, влажная и по-осеннему прохладная. Хотя потом вероятен резкий скачок температуры - местами может быть до +20°C.

Подробнее о прогнозе синоптиков на четверг и пятницу, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где возможны дожди и мокрый снег 12 ноября

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в четверг, 12 ноября, ожидается облачная. Давление - будет падать.

"Синоптическую ситуацию в Украине будут определять атмосферные фронты в поле пониженного давления, которые обусловят затянутое тучами небо, в большинстве областей дожди разной интенсивности", - уточнили синоптики.

В Крыму, Херсонской и Запорожской областях - ночью и утром местами туман.

Ночью умеренный дождь ожидается на западе и востоке страны.

Между тем небольшой мокрый снег возможен:

  • на Закарпатье;
  • на Прикарпатье.

Читайте также: Как погода влияет на качество воздуха в Украине: что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот

Днем в Украине (кроме северо-запада и северо-востока) - умеренные дожди.

В южной части (в частности, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях) - местами значительные дожди.

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в четверг прогнозируют преимущественно южный или же юго-восточный. Со скоростью 5-10 м/с.

Согласно предупреждению синоптиков, ночью в восточных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

"І уровень опасности желтый", - уточнили специалисты.

От холодных дождей со снегом до +20: прогноз погоды в Украине до конца рабочей неделиПредупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 12 ноября (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Поскольку ветер будет преобладать с южных направлений, он будет "нести теплый влажный воздух".

Так что и температура будет соответствующей (почти без "минусов" ночью, умеренно тепло днем, теплее всего - на юге).

В целом температура воздуха ночью:

  • по Украине (в среднем) - от +3°C (тепла) до -3°C (мороза);
  • на крайнем юге страны - около +3...+8°C.

Температура воздуха днем:

  • по Украине +3...+8°C;
  • на крайнем юге страны +8...+13°C.

От холодных дождей со снегом до +20: прогноз погоды в Украине до конца рабочей неделиОсобенности погоды в Украине 12 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится погода в Украине 13 ноября

Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие дни, в пятницу, 13 ноября, умеренные дожди вероятны в большинстве областей.

На юге и востоке страны - значительные дожди.

Температура воздуха ночью - около +1...+8°C.

Днем по Украине (кроме запада) - потепление до +8...+14°C.

В южной части и местами в центральных областях - до +15...+20°C.

Тем временем на Закарпатье и Прикарпатье 13 ноября вероятны:

  • сильные дожди;
  • мокрый снег;
  • порывы ветра до 15-20 м/с;
  • понижение температуры от 10 градусов тепла до 3 градусов мороза.

От холодных дождей со снегом до +20: прогноз погоды в Украине до конца рабочей неделиПрогноз погоды в Украине от УкрГМЦ на 12-14 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

Что прогнозируют по Киеву и Киевской области

По территории Киева и Киевской области в целом погоду 12 ноября прогнозируют также облачную:

  • ночью - без осадков;
  • днем - дождь.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +1...+3°С;
  • по области 0...+5°С.

Температура воздуха в четверг днем:

  • в Киеве - около +5°С;
  • по области +3...+8°С.

13 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, в Киеве также вероятен резкий "скачок тепла".

Днем температура воздуха может подняться в среднем до около +11°С.

От холодных дождей со снегом до +20: прогноз погоды в Украине до конца рабочей неделиГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

При этом ночь в столице останется на уровне около +4°С (с дальнейшей тенденцией к снижению температуры).

Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.

Читайте также, какой может быть зима в Украине (по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух).

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