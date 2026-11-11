Від холодних дощів зі снігом до +20: прогноз погоди в Україні до кінця робочого тижня
Погода в Україні 12 листопада очікується хмарна, волога й по-осінньому прохолодна. Хоча потім імовірний різкий стрибок температури - місцями може бути до +20°C.
Докладніше про прогноз синоптиків на четвер і п'ятницю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Де ймовірні дощі та мокрий сніг 12 листопада
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода впродовж четверга, 12 листопада, очікується хмарна. Тиск - буде падати.
"Синоптичну ситуацію в Україні визначатимуть атмосферні фронти у полі зниженого тиску, які зумовлять захмарене небо, у більшості областей дощі різної інтенсивності", - уточнили синоптики.
У Криму, Херсонській та Запорізькій областях - вночі та вранці місцями туман.
Вночі помірний дощ очікується на заході та сході країни.
Тим часом невеликий мокрий сніг ймовірний:
- на Закарпатті;
- на Прикарпатті.
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Вдень в Україні (крім північного заходу та північного сходу) - помірні дощі.
У південній частині (зокрема у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях) - місцями значні дощі.
Чого чекати від вітру й температури повітря
Вітер у четвер прогнозують переважно південний або ж південно-східний. Зі швидкістю 5-10 м/с.
Згідно з попередженням синоптиків, вночі у східних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 12 листопада (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Оскільки вітер переважатиме з південних напрямків, він "нестиме тепле вологе повітря".
Отже й температура буде відповідною (майже без "мінусів" вночі, помірно тепло вдень, найтепліше - на півдні).
В цілому температура повітря вночі:
- по Україні (в середньому) - від +3°C (тепла) до -3°C (морозу);
- на крайньому півдні країни - близько +3...+8°C.
Температура повітря вдень:
- по Україні +3...+8°C;
- на крайньому півдні країни +8...+13°C.
Особливості погоди в Україні 12 листопада (інфографіка: РБК-Україна)
Як зміниться погода в Україні 13 листопада
Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі дні, у п'ятницю, 13 листопада, помірні дощі ймовірні у більшості областей.
На півдні та сході країни - значні дощі.
Температура повітря вночі - близько +1...+8°C.
Вдень по Україні (крім заходу) - потепління до +8...+14°C.
У південній частині та місцями у центральних областях - до +15...+20°C.
Тим часом на Закарпатті та Прикарпатті 13 листопада ймовірні:
- сильні дощі;
- мокрий сніг;
- пориви вітру до 15-20 м/с;
- зниження температури від 10 градусів тепла до 3 градусів морозу.
Прогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 12-14 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)
Що прогнозують по Києву та Київській області
По території Києва та Київської області в цілому погоду 12 листопада прогнозують також хмарну:
- вночі - без опадів;
- вдень - дощ.
Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +1...+3°С;
- по області 0...+5°С.
Температура повітря у четвер вдень:
- у Києві - близько +5°С;
- по області +3...+8°С.
13 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, у Києві також ймовірний різкий "стрибок тепла".
Вдень температура повітря може піднятись в середньому до близько +11°С.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
При цьому ніч у столиці залишиться на рівні близько +4°С (із подальшою тенденцією до зниження температури).
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