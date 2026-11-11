Від холодних дощів зі снігом до +20: прогноз погоди в Україні до кінця робочого тижня

Погода в Україні 12 листопада очікується хмарна, волога й по-осінньому прохолодна. Хоча потім імовірний різкий стрибок температури - місцями може бути до +20°C.

Докладніше про прогноз синоптиків на четвер і п'ятницю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де ймовірні дощі та мокрий сніг 12 листопада

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода впродовж четверга, 12 листопада, очікується хмарна. Тиск - буде падати.

"Синоптичну ситуацію в Україні визначатимуть атмосферні фронти у полі зниженого тиску, які зумовлять захмарене небо, у більшості областей дощі різної інтенсивності", - уточнили синоптики.

У Криму, Херсонській та Запорізькій областях - вночі та вранці місцями туман.

Вночі помірний дощ очікується на заході та сході країни.

Тим часом невеликий мокрий сніг ймовірний:

на Закарпатті;

на Прикарпатті.

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Вдень в Україні (крім північного заходу та північного сходу) - помірні дощі.

У південній частині (зокрема у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях) - місцями значні дощі.

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер у четвер прогнозують переважно південний або ж південно-східний. Зі швидкістю 5-10 м/с.

Згідно з попередженням синоптиків, вночі у східних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 12 листопада (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Оскільки вітер переважатиме з південних напрямків, він "нестиме тепле вологе повітря".

Отже й температура буде відповідною (майже без "мінусів" вночі, помірно тепло вдень, найтепліше - на півдні).

В цілому температура повітря вночі:

по Україні (в середньому) - від +3°C (тепла) до -3°C (морозу);

на крайньому півдні країни - близько +3...+8°C.

Температура повітря вдень:

по Україні +3...+8°C;

на крайньому півдні країни +8...+13°C.

Особливості погоди в Україні 12 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться погода в Україні 13 листопада

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі дні, у п'ятницю, 13 листопада, помірні дощі ймовірні у більшості областей.

На півдні та сході країни - значні дощі.

Температура повітря вночі - близько +1...+8°C.

Вдень по Україні (крім заходу) - потепління до +8...+14°C.

У південній частині та місцями у центральних областях - до +15...+20°C.

Тим часом на Закарпатті та Прикарпатті 13 листопада ймовірні:

сильні дощі;

мокрий сніг;

пориви вітру до 15-20 м/с;

зниження температури від 10 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 12-14 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)

Що прогнозують по Києву та Київській області

По території Києва та Київської області в цілому погоду 12 листопада прогнозують також хмарну:

вночі - без опадів;

вдень - дощ.

Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +1...+3°С;

по області 0...+5°С.

Температура повітря у четвер вдень:

у Києві - близько +5°С;

по області +3...+8°С.

13 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, у Києві також ймовірний різкий "стрибок тепла".

Вдень температура повітря може піднятись в середньому до близько +11°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

При цьому ніч у столиці залишиться на рівні близько +4°С (із подальшою тенденцією до зниження температури).