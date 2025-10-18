Буковель в середине октября накрыл снегопад (фото, видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Ближе к вечеру пользователи соцсетей начали активно распространять фото и видео небольшой метели в Буковеле.

По данным погодных агрегаторов, сегодня весь день здесь было облачно, а температура держалась около +10. Днем начался дождь, однако далее температура резко упала до +1, и начался мелкий дождь со снегом.

Отметим, курорт расположен в Ивано-Франковской области возле одноименной горы неподалеку от села Поляница. На высоте около тысячи метров над уровнем моря.

Где в Украине в ближайшее время будет холоднее всего

Температура воздуха в Украине ночью - в течение ближайших трех суток - составит около 2-9 градусов тепла.

19 октября в большинстве областей ожидается резкое похолодание: днем +4...+8 градусов. На востоке и юге еще продержится теплая погода до +11...+15 градусов.

Периодические дожди накроют Украину повсеместно, а местами возможен мокрый снег из-за существенного снижения температуры.