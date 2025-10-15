ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

В Карпатах настоящая зима: на горе Поп Иван ударили морозы до -8, вершины гор покрыты снегом

Среда 15 октября 2025 10:38
В Карпатах настоящая зима: на горе Поп Иван ударили морозы до -8, вершины гор покрыты снегом Фото: На горе Поп Иван 15 октября температура снизилась до -8°С
Автор: Татьяна Веремеева

На вершине горы Поп Иван Черногорский, что в Карпатах, сегодня утром зафиксировали морозы до -8°С и снежный покров.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья и работника обсерватории Василия Фицака.

По данным спасателей, по состоянию на 8:00 утра 15 октября на горе было ясно, ветер западный - 4 м/с, температура воздуха составляла -8°С.

Работник обсерватории на горе Поп Иван, Василий Фицак, отметил, что утро в горах "зимнее", а Черногора "в снежном наряде". Он также опубликовал видео, на котором видно заснеженные вершины горного массива и ясное небо над Карпатами.

Погода в горах 15 октября

В то же время, по прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, 15 октября в области ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ночью - сильные заморозки 0-5° мороза, днем температура воздуха составит 7-12° тепла, в высокогорье - от 0 до +6°.

Также синоптики предупреждают о тумане в ночное и утреннее время с видимостью 600-900 метров.

Напомним, гора Поп Иван (2028 м) - одна из самых высоких вершин украинских Карпат, на которой расположена восстановленная обсерватория "Белый слон". Осенью здесь часто фиксируют первый снег и резкое снижение температуры. В этом году на горе зафиксировали зимнюю погоду уже 29 сентября.

РБК-Украина ранее писало, что 15 октября в Украине ожидается прохладная осенняя погода с температурой днем до +11°, местами на юге и Закарпатье - до +15°. Ночью возможны заморозки до 0°. Дожди пройдут преимущественно на севере, в большинстве областей - без осадков, местами туманы.

