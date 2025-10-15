В Карпатах настоящая зима: на горе Поп Иван ударили морозы до -8, вершины гор покрыты снегом

На вершине горы Поп Иван Черногорский, что в Карпатах, сегодня утром зафиксировали морозы до -8°С и снежный покров.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья и работника обсерватории Василия Фицака .

По данным спасателей, по состоянию на 8:00 утра 15 октября на горе было ясно, ветер западный - 4 м/с, температура воздуха составляла -8°С.

Работник обсерватории на горе Поп Иван, Василий Фицак, отметил, что утро в горах "зимнее", а Черногора "в снежном наряде". Он также опубликовал видео, на котором видно заснеженные вершины горного массива и ясное небо над Карпатами.

Погода в горах 15 октября

В то же время, по прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, 15 октября в области ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ночью - сильные заморозки 0-5° мороза, днем температура воздуха составит 7-12° тепла, в высокогорье - от 0 до +6°.

Также синоптики предупреждают о тумане в ночное и утреннее время с видимостью 600-900 метров.