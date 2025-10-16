В Украину идет похолодание, дожди и мокрый снег: синоптик назвала даты

Погода в Украине 17 октября преимущественно будет теплой и без осадков, однако уже на выходных украинцы почувствуют значительное снижение температуры, дожди и, вероятно, мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в пятницу

"Завтра, 17 октября, еще будет достаточно тепло и без осадков, разве что в Винницкой, Черкасской областях и на Волыни какие-то то ли дождь, то ли морось, но не существенные", - написала Диденко.

Однако уже на следующий день погода в Украине начнет ухудшаться - 18 октября будет ощутимым влияние дождей с северо-запада Европы. Как следствие, усилится ветер, а на западе страны начнет снижаться температура воздуха.

Когда ждать ощутимого похолодания

Как отмечает синоптик, уже 19 октября, в воскресенье, практически всю Украину охватит ощутимое похолодание.

"Дневная температура воздуха снизится до +4+8 градусов! Немного теплее еще побудет на юге и востоке Украины. И дождь, который также ожидается в течение 19-го октября, при такой низкой температуре воздуха, конечно, может переходить в мокрый снег", - написала Диденко.

Погода в Киеве 17-19 октября

В Киеве завтра, 17 октября, предполагается комфортная погода с температурой воздуха до +12, +13 градусов. Без осадков.

В субботу, 18 октября, в столице будет еще теплее, до +14 градусов, однако уже с дождем.

"А вот 19-го октября - внимание! Ожидается резкое изменение погоды, в Киеве температура воздуха снизится до +4 градусов. Днем! А дождь может переходить в мокрый снег", - отметила синоптик.

Она также предупредила украинцев, здоровье которых реагирует на резкие погодные изменения, что стоит подготовиться к таким прогнозам.

При этом Диденко спрогнозировала и потепление, которое должно прийти в Украину ориентировочно с 22 октября.