ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

ИИ в "Дие" сможет сам платить штрафы: какие еще решения готовят для украинцев

11:11 10.08.2026 Пн
3 мин
Что изменится для пользователей и есть ли риски?
aimg Ольга Завада
ИИ в "Дие" сможет сам платить штрафы: какие еще решения готовят для украинцев ШИ-ассистент в "Действии" получит голосовой режим (фото: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

ИИ-ассистент в "Дие" уже предоставил услуги более чем 6,5 миллионам пользователей. Теперь его хотят превратить в единственное окно для получения всех государственных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Chief AI Officer в WINWIN AI Center of Excellence Романа Кислого для The Page.

Самые популярные услуги в Дие и будущие автоплатежи

Кислый отметил, что самой популярной функцией среди пользователей является оплата штрафов. Также высоким спросом пользуются выписки о месте жительства и справки о доходах.

В настоящее время процедура уплаты штрафов стандартная: ИИ только проверяет наличие задолженности, после чего пользователь самостоятельно проводит транзакцию. Однако в будущем команда планирует ввести так называемые агентивные платежи (agentic payments).

Главные детали будущих автоплатежей:

Автоматическое списание - пользователь сможет предоставить ассистенту команду автоматически платить мелкие штрафы (например, до 200 гривен) сразу после их появления.

Международное сотрудничество - реализацию технологии обсуждают с платежными системами Visa и Mastercard, которые уже опробовали подобные сервисы в других странах.

Широкое применение - в будущем ИИ сможет самостоятельно бронировать и покупать билеты или заказывать другие сервисы без предварительного захождения пользователя в систему.

Читайте больше: Голосовой помощник в Дія.AI: Минцифра запустила новую ИИ-функцию

Голосовой режим и концепция Agentic State

Голосовой ассистент, уже работающий на портале "Дия", функционально полностью дублирует текстовую версию, поддерживает общение голосом и текстовый формат одновременно и умеет обрабатывать суржик.

До конца 2026 года этот режим планируется запустить и в мобильном приложении.

Разработчики отмечают, что концепция Agentic State не предполагает полной замены человека искусственным интеллектом.

Почему?

Безопасность и верификация - ИИ-агенты не имеют юридических прав и свобод, поэтому не могут принимать решения без ведома человека.

Ассистент сможет собрать необходимые справки или подготовить документы (например, для зачисления ребенка в садик), но финальная подпись или подтверждение будет всегда оставаться за гражданином.

Смена роли работников - Кислый уверяет, что внедрение ИИ не приведет к увольнениям чиновников или работников поддержки.

К примеру, в службе поддержки "Дии" после закрытия искусственным интеллектом около 95 процентов запросов работники переквалифицировались в ИИ-тренеров. Сейчас также разрабатывается специальный помощник для операторов ЦНАП.

Параллельно в Украине идет работа над законопроектом о регулировании ИИ-агентов. Документ будет определять авторские права на данные обучения и согласовываться с европейским регламентом EU AI Act.

Кислый подчеркнул, что создание собственной отечественной языковой модели (LLM) рассматривается как важный элемент цифрового суверенитета государства.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мінцифра Искусственный интеллект Дия
Новости
Сколько крылатых ракет и баллистики сейчас производит РФ: данные ГУР
Сколько крылатых ракет и баллистики сейчас производит РФ: данные ГУР
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов