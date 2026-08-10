ИИ в "Дие" сможет сам платить штрафы: какие еще решения готовят для украинцев

ИИ-ассистент в "Дие" уже предоставил услуги более чем 6,5 миллионам пользователей. Теперь его хотят превратить в единственное окно для получения всех государственных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью Chief AI Officer в WINWIN AI Center of Excellence Романа Кислого для The Page .

Самые популярные услуги в Дие и будущие автоплатежи

Кислый отметил, что самой популярной функцией среди пользователей является оплата штрафов. Также высоким спросом пользуются выписки о месте жительства и справки о доходах.

В настоящее время процедура уплаты штрафов стандартная: ИИ только проверяет наличие задолженности, после чего пользователь самостоятельно проводит транзакцию. Однако в будущем команда планирует ввести так называемые агентивные платежи (agentic payments).

Главные детали будущих автоплатежей:

Автоматическое списание - пользователь сможет предоставить ассистенту команду автоматически платить мелкие штрафы (например, до 200 гривен) сразу после их появления.

Международное сотрудничество - реализацию технологии обсуждают с платежными системами Visa и Mastercard, которые уже опробовали подобные сервисы в других странах.

Широкое применение - в будущем ИИ сможет самостоятельно бронировать и покупать билеты или заказывать другие сервисы без предварительного захождения пользователя в систему.

Голосовой режим и концепция Agentic State

Голосовой ассистент, уже работающий на портале "Дия", функционально полностью дублирует текстовую версию, поддерживает общение голосом и текстовый формат одновременно и умеет обрабатывать суржик.

До конца 2026 года этот режим планируется запустить и в мобильном приложении.

Разработчики отмечают, что концепция Agentic State не предполагает полной замены человека искусственным интеллектом.

Почему?

Безопасность и верификация - ИИ-агенты не имеют юридических прав и свобод, поэтому не могут принимать решения без ведома человека.

Ассистент сможет собрать необходимые справки или подготовить документы (например, для зачисления ребенка в садик), но финальная подпись или подтверждение будет всегда оставаться за гражданином.

Смена роли работников - Кислый уверяет, что внедрение ИИ не приведет к увольнениям чиновников или работников поддержки.

К примеру, в службе поддержки "Дии" после закрытия искусственным интеллектом около 95 процентов запросов работники переквалифицировались в ИИ-тренеров. Сейчас также разрабатывается специальный помощник для операторов ЦНАП.

Параллельно в Украине идет работа над законопроектом о регулировании ИИ-агентов. Документ будет определять авторские права на данные обучения и согласовываться с европейским регламентом EU AI Act.

Кислый подчеркнул, что создание собственной отечественной языковой модели (LLM) рассматривается как важный элемент цифрового суверенитета государства.