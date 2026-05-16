От 50 лепестков в одном цветке: какую уникальную сирень создали в Ботсаду Киева (фото)

09:34 16.05.2026 Сб
3 мин
Сорт, получивший название "Леся Украинка", покорил весь мир
Ирина Костенко Василина Копытко
Сирень "Леся Украинка" попала в престижные международные каталоги (кадр из видео: РБК-Украина)
В киевском Ботсаду цветет настоящая жемчужина украинской селекции - сирень "Леся Украинка". Этот сорт поразил не только отечественных, но и международных специалистов.

Об этом рассказал в интервью для РБК-Украина заведующий отделом дендрологии Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины, доктор сельскохозяйственных наук Юрий Клименко.

Чем уникален этот сорт и кто его создал

Эксперт рассказал, что настоящей жемчужиной сирингария (сада сирени) в столичном Ботсаду является сорт под названием "Леся Украинка".

"Его создал куратор сиреневого сада Василий Кузьмич Горб в 1996 году", - сообщил Клименко.

Он объяснил также, чем этот украинский сорт отличается от других:

  • у обычной сирени - четыре лепестка;
  • у типичной махровой - около 12 лепестков;
  • у "Леси Украинки" - цветок настолько плотный, что в нем может быть до 50, а в отдельных случаях - даже до 100 лепестков.

"Визуально они собраны в небольшие "шары", что создает эффект чрезвычайной пышности", - добавил заведующий отделом дендрологии.

От 50 лепестков в одном цветке: какую уникальную сирень создали в Ботсаду Киева (фото)"Леся Украинка" существенно отличается от других сортов (кадр из видео: РБК-Украина)

Клименко отметил также, что этот сорт сирени:

  • имеет мировое признание;
  • входит во все престижные международные каталоги.

"В мире сирени "Леся Украинка" занимает почетное место, ведь по количеству лепестков и плотности соцветия с ней не может сравниться ни один европейский сорт. Это - уникальное достижение нашей селекции, которое вызывает искреннее восхищение у международного сообщества специалистов", - констатировал ученый.

От 50 лепестков в одном цветке: какую уникальную сирень создали в Ботсаду Киева (фото)"Леся Украинка" - уникальное достижение селекции (кадр из видео: РБК-Украина)

Считается ли "супер-махровая" сирень особо ценной

Клименко признал, что "мода в Европе - очень изменчива", поэтому "предпочтения постоянно меняются".

"Василий Кузьмич во время поездок за границу заметил интересную тенденцию. Например, в Дании сейчас на махровые сорта вообще нет спроса. На смену им пришла мода на "простой" цветок, но с очень большим соцветием", - поделился специалист.

Это, по его словам, "циклический процесс".

"Бывает так, что 10 лет популярностью пользуются простые формы. А потом - интерес к ним угасает и садоводы снова возвращаются к махровым сортам", - объяснил ученый.

От 50 лепестков в одном цветке: какую уникальную сирень создали в Ботсаду Киева (фото)Махровая сирень - не всегда "модная" (кадр из видео: РБК-Украина)

Сколько лет может понадобиться для выведения сорта

Процесс создания (выведения) нового сорта растения Клименко сравнил с искусством.

"Художник может написать одну картину за 40 минут, а над другой работать всю жизнь", - напомнил он.

Так, сад сирени в столичном Ботсаду заложили в 1946 году. А "первые собственные сорта появились примерно через десять лет - в 1956-м".

Тогда ими занимался еще Леонид Иванович Рубцов (ландшафтный архитектор, дендролог и селекционер, бывший заведующий отделом дендрологии и парковедения Ботсада).

"В 1980 году куратором этого участка стал Василий Кузьмич Горб, а уже в 1996-м появилась знаменитая "Леся Украинка", - рассказал Клименко.

От 50 лепестков в одном цветке: какую уникальную сирень создали в Ботсаду Киева (фото)Интересные факты о сиреневой аллее в Босаду имени Гришко (инфографика: РБК-Украина)

После этого, по его словам, новых сортов в течение длительного времени не было, "пока до 2025 года он (Горб, - Ред.) не зарегистрировал еще четыре новинки".

"То есть работа продолжается непрерывно. Она может быть более или менее успешной, но селекционер постоянно присматривается, как растение чувствует себя в наших условиях", - поделился ученый.

На официальную же экспертизу сорт передают только тогда, когда окончательно убеждаются, что он - "действительно уникальный и отличается от других".

В Украину вернули еще более 500 тел погибших
