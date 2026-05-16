Від 50 пелюсток в одній квітці: який унікальний бузок створили у Ботсаду Києва (фото)

09:34 16.05.2026 Сб
3 хв
Сорт, який отримав назву "Леся Українка", підкорив весь світ
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Від 50 пелюсток в одній квітці: який унікальний бузок створили у Ботсаду Києва (фото) Бузок "Леся Українка" потрапив до престижних міжнародних каталогів (кадр із відео: РБК-Україна)
У київському Ботсаду квітне справжня перлина української селекції - бузок "Леся Українка". Цей сорт вразив не лише вітчизняних, але і міжнародних спеціалістів.

Про це розповів в інтерв'ю для РБК-Україна завідувач відділу дендрології Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, доктор сільськогосподарських наук Юрій Клименко.

Чим унікальний цей сорт і хто його створив

Експерт розповів, що справжньою перлиною сирингарію (саду бузків) у столичному Ботсаду є сорт під назвою "Леся Українка".

"Його створив куратор бузкового саду Василь Кузьмич Горб у 1996 році", - повідомив Клименко.

Він пояснив також, чим цей український сорт відрізняється від інших:

  • у звичайного бузку - чотири пелюстки;
  • у типового махрового - близько 12 пелюсток;
  • у "Лесі Українки" - квітка настільки щільна, що в ній може бути до 50, а в окремих випадках - навіть до 100 пелюсток.

"Візуально вони зібрані у невеликі "кулі", що створює ефект надзвичайної пишності", - додав завідувач відділу дендрології.

Від 50 пелюсток в одній квітці: який унікальний бузок створили у Ботсаду Києва (фото)"Леся Українка" суттєво відрізняється від інших сортів (кадр із відео: РБК-Україна)

Клименко зауважив також, що цей сорт бузку:

  • має світове визнання;
  • входить до всіх престижних міжнародних каталогів.

"У світі бузків "Леся Українка" посідає почесне місце, адже за кількістю пелюсток та щільністю суцвіття з нею не може зрівнятися жоден європейський сорт. Це - унікальне досягнення нашої селекції, яке викликає щире захоплення у міжнародної спільноти фахівців", - констатував науковець.

Від 50 пелюсток в одній квітці: який унікальний бузок створили у Ботсаду Києва (фото)"Леся Українка" - унікальне досягнення селекції (кадр із відео: РБК-Україна)

Чи вважається "супер-махровий" бузок особливо цінним

Клименко визнав, що "мода в Європі - дуже мінлива", тому "вподобання постійно змінюються".

"Василь Кузьмич під час поїздок за кордон зауважив цікаву тенденцію. Наприклад, у Данії зараз на махрові сорти взагалі немає попиту. На зміну їм прийшла мода на "просту" квітку, але з дуже великим суцвіттям", - поділився спеціаліст.

Це, за його словами, "циклічний процес".

"Буває так, що 10 років популярністю користуються прості форми. А потім - інтерес до них згасає і садівники знову повертаються до махрових сортів", - пояснив науковець.

Від 50 пелюсток в одній квітці: який унікальний бузок створили у Ботсаду Києва (фото)Махровий бузок - не завжди "модний" (кадр із відео: РБК-Україна)

Скільки років може знадобитись для виведення сорту

Процес створення (виведення) нового сорту рослини Клименко порівняв із мистецтвом.

"Художник може написати одну картину за 40 хвилин, а над іншою працювати все життя", - нагадав він.

Так, сад бузків у столичному Ботсаду заклали у 1946 році. А "перші власні сорти з'явилися приблизно за десять років - у 1956-му".

Тоді ними займався ще Леонід Іванович Рубцов (ландшафтний архітектор, дендролог і селекціонер, колишній завідувач відділу дендрології та паркознавства Ботсаду).

"У 1980 році куратором цієї ділянки став Василь Кузьмич Горб, а вже у 1996-му з'явилася знаменита "Леся Українка", - розповів Клименко.

Від 50 пелюсток в одній квітці: який унікальний бузок створили у Ботсаду Києва (фото)Цікаві факти про бузкову алею у Босаду імені Гришка (інфографіка: РБК-Україна)

Після цього, за його словами, нових сортів впродовж тривалого часу не було, "аж поки до 2025 року він (Горб, - Ред.) не зареєстрував ще чотири новинки".

"Тобто робота триває безперервно. Вона може бути більш або менш успішною, але селекціонер постійно придивляється, як рослина почувається в наших умовах", - поділився науковець.

На офіційну ж експертизу сорт передають лише тоді, коли остаточно переконуються, що він - "дійсно унікальний і відрізняється від інших".

Київ Леся Українка Рослини сорт бузок ботаніка НАН Украины Науковці
В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
