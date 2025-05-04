"Темное" прошлое Ботсада: что скрывает любимое место киевлян
Национальный Ботанический сад им. Гришко является одним из крупнейших в Европе. В этом году ему исполнится 90 лет, хотя сама идея создания возникла еще в 1918 году.
В интервью РБК-Украина заместитель директора Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины, кандидат биологических наук Николай Шумик рассказал, какие тайны скрывает территория Ботсада.
"Темное прошлое" Ботанического сада
Ботсад расположен в исторической местности Киева - на Зверинце. Сейчас его площадь достигает 130 га. Это делает его одним из крупнейших ботанических садов в Европе.
"Территория Ботанического сада - историческое место. Когда-то здесь была резиденция князя Всеволода - Красный двор. Знаковым является и Выдубицкий монастырь, к которому примыкает наша территория", - говорит Шумик.
Заместитель Ботсада отмечает, что зеленая зона обустраивалась постепенно. Участок выделили в 1935 году, а застройка фактически началась с 1945-го.
"На юго-западной стороне когда-то было еврейское кладбище. Советская власть его уничтожила - таким был в Союзе подход к культурному наследию, и не только еврейскому. Здесь также была часть Зверинецкого кладбища", - рассказал Шумик.
В советский период арку суккулентов частично выложили из надгробных плит с еврейского кладбища (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Восстановят ли исторические кладбища
По словам ученого, Ботсад получал несколько жалоб от еврейских громад, но некрополь восстанавливать не планируют.
"Когда строили индонезийский сад, то обнаружили человеческие остатки. Тогда было несколько жалоб от еврейских громад. Но проверив эту территорию, уже больше ничего там не нашли", - добавил Шумик.
Ранее мы писали о том, что на днях в столице на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" нашли человеческие останки в большом контейнере. Их было почти 10 тонн.
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