Украшение парков и скверов? Какое растение может стать новым символом Киева
Климатические изменения и температурные скачки существенно влияют на растения, ведь они "не знают, как себя вести". В столичном ботаническом саду рекомендуют даже высаживать в городе такие деревья, которые раньше в Киеве не росли.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель директора Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины, кандидат биологических наук Николай Шумик.
Какое растение предлагают использовать для озеленения Киева
По словам эксперта, температурные скачки очень отражаются на растениях - они "не знают, как себя вести".
"Природные виды еще более-менее адаптируются, а культурным очень трудно. Их надо постоянно поливать, ухаживать. Идет большая конкуренция с сорняками", - поделился Шумик.
Он рассказал, что изменения климата отслеживают, в частности, по атласскому или ливанскому кедру.
"Раньше я его видел в Анкаре и Крыму, а сейчас он начал расти в Киеве. Мы даже рекомендуем уже понемногу использовать кедр для озеленения столицы", - подчеркнул ученый.
По его мнению, при потеплении климата эти деревья могут стать одним из главных украшений в столичных парках и скверах.
Николай Шумик возле 12-летнего кедра в ботаническом саду (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Может ли кедр стать новым символом Киева
На вопрос, может ли кедр стать новым символом Киева (вместо каштана), заместитель директора Национального ботанического сада заметил: правильно называть это дерево "конский каштан".
"Это - средиземноморское растение. Ему тоже станет лучше при дальнейшем потеплении. Разве что может немного не хватать влаги. Впрочем, он еще многое выдержит", - рассказал ученый.
Он добавил, что трудно будет, скорее "нашим аборигенным видам" (сосне, грабу или ели).
Шумик признал, что конский каштан уязвим "к каштановой минирующей моли - поэтому он начинает рыжеть летом". В то же время сейчас, по его словам, уже "этой моли гораздо меньше".
"Конский каштан пышно и красиво цветет. Думаю, не стоит его чем-то заменять. Поэтому символ Киева мы не потеряем. Но это не значит, что кедр не может стать еще одним символом", - подытожил Шумик.
Напомним, ранее мы рассказывали, что март 2025 года стал для Киева самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года. В этот период в столице Украины было зафиксировано 15 температурных рекордов.
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