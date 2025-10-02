ua en ru
Вечная классика и смелый стиль: жена Усика на модном показе Dior в Париже

Четверг 02 октября 2025 14:08
UA EN RU
Вечная классика и смелый стиль: жена Усика на модном показе Dior в Париже Жена Усика поразила стильным "луком" (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина появилась на модном показе Dior в Париже, продемонстрировав образ, который идеально сочетает вечную классику с современными смелыми акцентами.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Жена Усика показала модный образ в Париже

Екатерина выбрала total black образ, который всегда выглядит изящно и элегантно.

Центральным элементом стал черный бархатный плащ-пальто с гипертрофированными, архитектурными плечами. Этот элемент одежды придает драматизм и структуру, акцентируя внимание на современном тренде - мощной женственности.

Вечная классика и смелый стиль: жена Усика на модном показе Dior в ПарижеЕкатерина Усик на показе Dior (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Под плащ она надела минималистическое черное платье, которое имеет глубокое декольте и высокий разрез.

Глубокий вырез придает образу сексуальности, в то время как общий силуэт остается изящным благодаря длине плаща.

Вечная классика и смелый стиль: жена Усика на модном показе Dior в ПарижеЕкатерина Усик в Париже (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Чем жена Усика дополнила "лук"

Сумка Dior

Екатерина выбрала классическую стеганую сумку Lady Dior черного цвета. Эта сумка - воплощение элегантности, она завершает классическую часть ее стиля.

Вечная классика и смелый стиль: жена Усика на модном показе Dior в ПарижеЕкатерина Усик с сумкой Dior (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сапоги-чулки

Она выбрала высокие ботфорты из кожи питона с острым носком на каблуке. Это смелый выбор, визуально удлиняющий ноги и придающий пикантности классическому плащу, превращая его в современный street style look.

Минималистичные украшения

Образ дополняет тонкая цепочка с крестиком, которая служит деликатным, но значимым акцентом в зоне декольте. На запястье - классические часы, подчеркивающие практичность и сдержанность.

Вечная классика и смелый стиль: жена Усика на модном показе Dior в ПарижеЖена Усика в Париже (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стиль

Образ Екатерины Усик на показе Dior - это мастер-класс по стилю, доказывающий, что настоящая элегантность не боится смелых экспериментов.

Она объединила неподвластную времени классику в виде сумки Dior и черного цвета с трендовыми, драматическими элементами: массивными плечами и ботфортами. Это гармоничное сочетание делает ее аутфитом идеальным примером современного высокого стиля.

Вечная классика и смелый стиль: жена Усика на модном показе Dior в ПарижеЕкатерина Усик показала стильный лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

