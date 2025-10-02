Вечная классика и смелый стиль: жена Усика на модном показе Dior в Париже
Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина появилась на модном показе Dior в Париже, продемонстрировав образ, который идеально сочетает вечную классику с современными смелыми акцентами.
Жена Усика показала модный образ в Париже
Екатерина выбрала total black образ, который всегда выглядит изящно и элегантно.
Центральным элементом стал черный бархатный плащ-пальто с гипертрофированными, архитектурными плечами. Этот элемент одежды придает драматизм и структуру, акцентируя внимание на современном тренде - мощной женственности.
Екатерина Усик на показе Dior (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Под плащ она надела минималистическое черное платье, которое имеет глубокое декольте и высокий разрез.
Глубокий вырез придает образу сексуальности, в то время как общий силуэт остается изящным благодаря длине плаща.
Екатерина Усик в Париже (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Чем жена Усика дополнила "лук"
Сумка Dior
Екатерина выбрала классическую стеганую сумку Lady Dior черного цвета. Эта сумка - воплощение элегантности, она завершает классическую часть ее стиля.
Екатерина Усик с сумкой Dior (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Сапоги-чулки
Она выбрала высокие ботфорты из кожи питона с острым носком на каблуке. Это смелый выбор, визуально удлиняющий ноги и придающий пикантности классическому плащу, превращая его в современный street style look.
Минималистичные украшения
Образ дополняет тонкая цепочка с крестиком, которая служит деликатным, но значимым акцентом в зоне декольте. На запястье - классические часы, подчеркивающие практичность и сдержанность.
Жена Усика в Париже (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Стиль
Образ Екатерины Усик на показе Dior - это мастер-класс по стилю, доказывающий, что настоящая элегантность не боится смелых экспериментов.
Она объединила неподвластную времени классику в виде сумки Dior и черного цвета с трендовыми, драматическими элементами: массивными плечами и ботфортами. Это гармоничное сочетание делает ее аутфитом идеальным примером современного высокого стиля.
Екатерина Усик показала стильный лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
