Головна » Lifestyle » Мода та краса

Вічна класика і сміливий стиль: дружина Усика на модному показі Dior у Парижі

Четвер 02 жовтня 2025 14:08
Вічна класика і сміливий стиль: дружина Усика на модному показі Dior у Парижі Дружина Усика вразила стильним "луком" (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина з'явилася на модному показі Dior у Парижі, продемонструвавши образ, який ідеально поєднує вічну класику з сучасними сміливими акцентами.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Дружина Усика показала модний образ у Парижі

Катерина обрала total black образ, який завжди має витончений та елегантний вигляд.

Центральним елементом став чорний оксамитовий плащ-пальто з гіпертрофованими, архітектурними плечима. Цей елемент одягу надає драматизму і структури, акцентуючи увагу на сучасному тренді - потужній жіночності.

Вічна класика і сміливий стиль: дружина Усика на модному показі Dior у ПарижіКатерина Усик на показі Dior (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Під плащ вона одягла мінімалістичну чорну сукню, яка має глибоке декольте і високий розріз.

Глибокий виріз додає образу сексуальності, в той час, як загальний силует залишається витонченим завдяки довжині плаща.

Вічна класика і сміливий стиль: дружина Усика на модному показі Dior у ПарижіКатерина Усик у Парижі (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Чим дружина Усика доповнила "лук"

Сумка Dior

Катерина обрала класичну стьобану сумку Lady Dior чорного кольору. Ця сумка - втілення елегантності, вона завершує класичну частину її стилю.

Вічна класика і сміливий стиль: дружина Усика на модному показі Dior у ПарижіКатерина Усик із сумкою Dior (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Чоботи-панчохи

Вона вибрала високі ботфорти зі шкіри пітона з гострим носком на підборах. Це сміливий вибір, що візуально подовжує ноги та надає пікантності класичному плащу, перетворюючи його на сучасний street style look.

Мінімалістичні прикраси

Образ доповнює тонкий ланцюжок з хрестиком, який слугує делікатним, але значущим акцентом у зоні декольте. На зап'ясті - класичний годинник, що підкреслює практичність і стриманість.

Вічна класика і сміливий стиль: дружина Усика на модному показі Dior у ПарижіДружина Усика в Парижі (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стиль

Образ Катерини Усик на показі Dior - це майстер-клас зі стилю, який доводить, що справжня елегантність не боїться сміливих експериментів.

Вона об'єднала непідвладну часу класику у вигляді сумки Dior і чорного кольору з трендовими, драматичними елементами: масивними плечима і ботфортами. Це гармонійне поєднання робить її аутфіт ідеальним прикладом сучасного високого стилю.

Вічна класика і сміливий стиль: дружина Усика на модному показі Dior у ПарижіКатерина Усик показала стильний лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

