Три свадебных платья Селены Гомес от Ralph Lauren: как выглядела звезда на празднике

В прошлую субботу, 27 сентября, американская певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. В свой особенный день она продемонстрировала сразу три роскошных свадебных образа от Ralph Lauren, каждый из которых подчеркивал ее элегантность, женственность и безупречный стиль.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Свадебное платье для фотосессии

Для фотосессии певица выбрала классическое платье с высоким воротником-халтером, выполненное из двустороннего шелкового атласа, с открытой спиной и длинным шлейфом.

Воротник платья был украшен многослойным кружевом ручной работы, что придавало образу изысканной глубины.

На одном из снимков невеста позирует в саду с длинным шлейфом, который расстелили по траве.

Этот образ Селены Гомес завершал миниатюрный букет белых ландышей - нежный акцент к сдержанному, но роскошному наряду.

Как выглядела Селена Гомес в день свадьбы с Бенни Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)

Платье для церемонии

На официальной церемонии певица появилась в изящном платье из шелкового кружева также с воротником-халтером. Образ она дополнила длинной фатой, голливудской укладкой и нежным макияжем.

Особенностью этого платья стали 300 вручную вырезанных кружевных цветов и расписанный вручную корсет, который сделал платье настоящим произведением искусства.

Инсайдеры говорят, что на корсете платья были вышиты инициалы Селены и Бенни, а также дата свадьбы.

Свадебное платье Селены Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Платье для первого танца молодоженов

Третий образ - платье миди с вырезом в форме сердечка, в котором Селена и Бенни Бланко вышли на танцпол для своего первого танца.

Платье имеет воздушный, элегантный силуэт, созданный с помощью ручных складок и прошитых панелей. Юбка выполнена из большого количества легкой ткани, которая развивается во время движения.

Образ навеян стилем Старого Голливуда 1950-х годов - с мягкими волнами в прическе и босиком на танцполе, что придает ему непринужденность и романтику.