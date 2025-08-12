ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Взрывная ночь для врага: дроны ВСУ сожгли Т-72 и полевой склад россиян (видео)

Вторник 12 августа 2025 06:07
UA EN RU
Взрывная ночь для врага: дроны ВСУ сожгли Т-72 и полевой склад россиян (видео) Иллюстративное фото: ВСУ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На Купянском направлении украинские защитники точно отработали по вражеским позициям, уничтожив танк Т-72 и полевой склад с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр".

Так, операторы беспилотников 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого обнаружили замаскированный в лесной местности российский танк Т-72. После точного удара техника противника была уничтожена.

В том же районе был обнаружен и полевой склад с горюче-смазочными материалами, который также ликвидировали ударными дронами батальона беспилотных систем "Сапсан".

Военные отметили, что эти действия стали результатом слаженной работы разведки и операторов БПЛА, которые продолжают уничтожать вражеские ресурсы на передовой.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки российские войска совершили 51 авиаудар, сбросив 106 управляемых авиационных бомб. Также было зафиксировано 3 764 атаки дронами-камикадзе и столько же артиллерийских и минометных обстрелов украинских позиций.

В эпицентре боев - Покровское направление. Там враг, имея численное преимущество, несмотря на значительные потери личного состава, пытается небольшими группами прорываться через первую линию украинской обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Россия готовится не к прекращению огня, а к новым наступлениям, - Зеленский
Россия готовится не к прекращению огня, а к новым наступлениям, - Зеленский
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине