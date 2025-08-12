ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вибухова ніч для ворога: дрони ЗСУ спалили Т-72 та польовий склад росіян (відео)

Вівторок 12 серпня 2025 06:07
UA EN RU
Вибухова ніч для ворога: дрони ЗСУ спалили Т-72 та польовий склад росіян (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На Куп’янському напрямку українські захисники влучно відпрацювали по ворожих позиціях, знищивши танк Т-72 та польовий склад із паливно-мастильними матеріалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро".

Так, оператори безпілотників 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого виявили замаскований у лісовій місцевості російський танк Т-72. Після точного удару техніка противника була знищена.

У тому ж районі було виявлено й польовий склад з паливно-мастильними матеріалами, який також ліквідували ударними дронами батальйону безпілотних систем "Сапсан".

Військові наголосили, що ці дії стали результатом злагодженої роботи розвідки та операторів БПЛА, які продовжують нищити ворожі ресурси на передовій.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що минулої доби російські війська здійснили 51 авіаудар, скинувши 106 керованих авіаційних бомб. Також було зафіксовано 3 764 атаки дронами-камікадзе та стільки ж артилерійських і мінометних обстрілів українських позицій.

В епіцентрі боїв - Покровський напрямок. Там ворог, маючи чисельну перевагу, попри значні втрати особового складу, намагається невеликими групами прориватися через першу лінію української оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Росія готується не до припинення вогню, а до нових наступів, - Зеленский
Росія готується не до припинення вогню, а до нових наступів, - Зеленский
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні