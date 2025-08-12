Вибухова ніч для ворога: дрони ЗСУ спалили Т-72 та польовий склад росіян (відео)

На Куп’янському напрямку українські захисники влучно відпрацювали по ворожих позиціях, знищивши танк Т-72 та польовий склад із паливно-мастильними матеріалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" .

Так, оператори безпілотників 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого виявили замаскований у лісовій місцевості російський танк Т-72. Після точного удару техніка противника була знищена.

У тому ж районі було виявлено й польовий склад з паливно-мастильними матеріалами, який також ліквідували ударними дронами батальйону безпілотних систем "Сапсан".

Військові наголосили, що ці дії стали результатом злагодженої роботи розвідки та операторів БПЛА, які продовжують нищити ворожі ресурси на передовій.