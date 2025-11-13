Неизвестные дроны атакуют Орел: россияне жалуются на взрывы

В российском городе Орел раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасности. На видео попали обломки, которые падали с неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Около 4:30 в Орле и Орловской области была объявлена ракетная опасность. Местных жителей просили пройти в укрытие.

Через несколько минут было объявлено об отбое воздушной тревоги, впрочем местные жители стали сообщать о "громких звуках", а впоследствии - о сильных взрывах.

Жители Орла в соцсетях писали о неизвестных беспилотниках, которые якобы видели в небе.

В городе объявили одновременно ракетную и дроновую опасность.

В местных пабликах писали о работе ПВО, которое уничтожило несколько целей, часть обломков упала в жилом районе. Этот момент попал на видео.

Стоит отметить, в Орле находится несколько нефтебаз.

Также в Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед". Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.