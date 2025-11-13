ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Неизвестные дроны атакуют Орел: россияне жалуются на взрывы

Россия, Четверг 13 ноября 2025 07:20
UA EN RU
Неизвестные дроны атакуют Орел: россияне жалуются на взрывы Иллюстративное фото: МЧС России (Telegram GUmchs62)
Автор: Марина Балабан

В российском городе Орел раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасности. На видео попали обломки, которые падали с неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Около 4:30 в Орле и Орловской области была объявлена ракетная опасность. Местных жителей просили пройти в укрытие.

Через несколько минут было объявлено об отбое воздушной тревоги, впрочем местные жители стали сообщать о "громких звуках", а впоследствии - о сильных взрывах.

Жители Орла в соцсетях писали о неизвестных беспилотниках, которые якобы видели в небе.

В городе объявили одновременно ракетную и дроновую опасность.

В местных пабликах писали о работе ПВО, которое уничтожило несколько целей, часть обломков упала в жилом районе. Этот момент попал на видео.

Стоит отметить, в Орле находится несколько нефтебаз.

Также в Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед". Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.

Атаки на Орел

Как писало РБК-Украина, неизвестные дроны атаковали Орел в ночь на 5 ноября. Тогда местные жители жаловались на взрывы, от которых "затряслись стены в домах", и вспышки в небе.

Позже губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО над Орлом уничтожили беспилотники.

Еще одна атака на город произошла в ночь на 31 октября. Тогда также раздавались взрывы. Местные паблики писали о работе ПВО. Позже жители сообщили о попадании в энергетическую инфраструктуру.

Впоследствии информацию о попадании в местную ТЭЦ подтвердил губернатор. Он рассказал, что на территорию ТЭЦ упали обломки неизвестного беспилотника, из-за чего было повреждение оборудования электроснабжения. Но возгорания не произошло.

В тот же день Военно-морские силы ВСУ подтвердили, что нанесли ракетные удары по Орловской ТЭЦ. Для атаки использовались "Нептуны". Как пояснили в ВМС, этот объект обеспечивал подачу электроэнергии на военные предприятия региона. Поэтому вывод его из строя - серьезный удар по логистике оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дрони
Новости
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт