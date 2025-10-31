ВМС ударили "Нептунами" по Орловской ТЭЦ и подстанции "Новобрянская"

Украинские воины нанесли ракетные удары по Орловской ТЭЦ и подстанции "Новобрянская". Для атаки использовались "Нептуны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Telegram .

Как объяснили в ВМС, эти объекты обеспечивали подачу электроэнергии на военные предприятия региона.

"Поэтому выведение их из строя - серьезный удар по логистике оккупантов", - добавили военные.

Стоит заметить, что информация об ударе по подстанции "Новобрянская", которая находится под Брянском, появилась в сети в ночь на 29 октября.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что регион якобы атаковали украинские беспилотники. О ракетах речи не шло.

При этом слухи об ударе по Орловской ТЭЦ начали распространять сегодня, 31 октября, ночью.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заверял, что на территории ТЭЦ якобы "упали обломки беспилотников", в результате чего было повреждено оборудование.

Что известно об Орловской ТЭЦ и подстанции "Новобрянская"

Орловская ТЭЦ расположена в городе Орел (Орловская область) и функционирует как один из ключевых источников электро- и теплоснабжения региона.

Станция обеспечивает около 40% потребностей Орловской области в электроэнергии и 65% - города Орел в тепле.

При этом подстанция "Новобрянская" входит в число пяти крупнейших энергетических объектов Центрального федерального округа.

Она является частью Брянского энергокольца и обеспечивает распределение электроэнергии, поступающей одновременно от трех атомных электростанций - Курской, Смоленской и Нововоронежской.

От работы этой подстанции зависит электроснабжение предприятий агрохолдинга "Мираторг" и Брянского машиностроительного завода, основного производителя тепловозов в России.