Взрывы в Орле: очевидцы сообщают о вспышках и грохоте в городе

Россия, Среда 05 ноября 2025 02:49
UA EN RU
Взрывы в Орле: очевидцы сообщают о вспышках и грохоте в городе Иллюстративное фото: жители Орла жалуются на взрывы (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Местные жители российского города Орел жалуются на взрывы и вспышки в небе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Около полуночи жители Орла стали писать о "сильном грохоте" в городе и ярких вспышках в небе. Также очевидцы сообщали о двух громких взрывах в разных частях города, от которых "затряслись стены в домах".

В сети начали появляться видео взрывов.

При этом ракетная или дроновая опасность в городе не объявлялась.

Позже губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО над Орлом уничтожили БпЛА. При падении отдельных элементов дронов повреждены несколько частных домов и хозяйственная постройка.

Атаки на Орел

Как ранее писало РБК-Украина, неизвестные дроны атаковали Орел в ночь на 31 октября. В городе также раздавались взрывы. Местные паблики писали о работе ПВО.

Позже местные жители сообщили о попадании в энергетическую инфраструктуру.

Впоследствии информацию о попадании в местную ТЭЦ подтвердил губернатор Андрей Кличков.

Он рассказал, что на территорию ТЭЦ упали обломки неизвестного беспилотника, из-за чего было повреждение оборудования электроснабжения. Но возгорания не произошло.

В тот же день Военно-морские силы ВСУ подтвердили, что нанесли ракетные удары по Орловской ТЭЦ. Для атаки использовались "Нептуны".

Как пояснили в ВМС, этот объект обеспечивал подачу электроэнергии на военные предприятия региона. Поэтому вывод его из строя - серьезный удар по логистике оккупантов.

Орловская ТЭЦ расположена в городе Орел и функционирует как один из ключевых источников электро- и теплоснабжения региона. Станция обеспечивает около 40% потребностей Орловской области в электроэнергии и 65% - города Орел в тепле.

Также Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед". Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

