Главная » Новости » В мире

Дроны атаковали российский Орел: звучали сирены, работало ПВО, повреждена ТЭЦ

Россия, Пятница 31 октября 2025 02:55
Дроны атаковали российский Орел: звучали сирены, работало ПВО, повреждена ТЭЦ Иллюстративное фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российский город Орел атаковали неизвестные дроны в ночь на 31 октября. В городе раздавались взрывы. Местная ТЭЦ получила повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Орле около 00:50 в ночь на 31 октября.

Позже в местных Telegram-каналах появились сообщения о ракетной опасности на территории Орловской области. Жителям советовали "укрыться в помещении без окон со сплошными стенами".

Одновременно жители Орла начали жаловаться на громкие взрывы в городе.

Местные паблики писали о работе ПВО.

Очевидцы рассказали, что слышали от трех до семи взрывов на севере Орла. В небе мигали яркие вспышки, а от громкого звука сработали сигнализации машин.

Позже местные жители сообщили о попадании в энергетическую инфраструктуру.

Впоследствии информацию о попадании в местную ТЭЦ подтвердил губернатор Андрей Клычков.

Он рассказал, что на территорию ТЭЦ упали обломки неизвестного беспилотника, из-за чего было повреждение оборудования электроснабжения. Но возгорания не произошло.

Информации о пострадавших нет.

Атаки на Орел

До этого неизвестные дроны атаковали Орел в конце августа. Тогда в городе также раздавались взрывы и работало ПВО.

В результате падения обломков одного из дронов был поврежден жилой дом - выбито несколько окон, часть жителей эвакуировали.

В одном из районов города произошло возгорание.

Отметим, что в Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед".

Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

