Дроны атаковали российский Орел: звучали сирены, работало ПВО, повреждена ТЭЦ

Российский город Орел атаковали неизвестные дроны в ночь на 31 октября. В городе раздавались взрывы. Местная ТЭЦ получила повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Орле около 00:50 в ночь на 31 октября.

Позже в местных Telegram-каналах появились сообщения о ракетной опасности на территории Орловской области. Жителям советовали "укрыться в помещении без окон со сплошными стенами".

Одновременно жители Орла начали жаловаться на громкие взрывы в городе.

Местные паблики писали о работе ПВО.

Очевидцы рассказали, что слышали от трех до семи взрывов на севере Орла. В небе мигали яркие вспышки, а от громкого звука сработали сигнализации машин.

Позже местные жители сообщили о попадании в энергетическую инфраструктуру.

Впоследствии информацию о попадании в местную ТЭЦ подтвердил губернатор Андрей Клычков.

Он рассказал, что на территорию ТЭЦ упали обломки неизвестного беспилотника, из-за чего было повреждение оборудования электроснабжения. Но возгорания не произошло.

Информации о пострадавших нет.