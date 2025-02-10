Один из ключевых в России: ночью дроны атаковали Афипский НПЗ ночью
Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), этой ночью, 10 февраля, атаковали Краснодар и Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, Российская Федерация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Что известно об Афипском НПЗ
Как пояснил Коваленко, Афипский НПЗ, является одним из ключевых НПЗ на территории России с мощностью 6,25 млн тонн нефти в год.
Нефтеперерабатывающий завод играет стратегическую роль для врага в обеспечении топливом военной техники, особенно на южном направлении.
"Расположение в Краснодарском крае делает его важным логистическим центром для поставки дизельного топлива и авиационного керосина, которые используются армией. Именно поэтому Афипский НПЗ является не только промышленным объектом, но и важным элементом военной инфраструктуры России", - добавил Коваленко.
Обстрел России в ночь на 10 февраля
В ночь на 10 февраля краснодарские Telegram-каналы жаловались на дроновую атаку. В частности росСМИ утверждали, что беспилотники фиксировались в районе города Славянск-на-Кубани, где работала противовоздушная оборона (ПВО). По словам очевидцев, во время атаки прозвучало не менее 10 взрывов.
Также в сети были сообщения о якобы попадании дрона в жилой дом в Краснодарском крае из-за работы ПВО.
По словам губернатора Кубани, еще один дрон сбили в поселке Афипском. Обломки беспилотника также повредили частный дом.
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