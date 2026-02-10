Мужчина бросил гранату в военных ТЦК и полицейских в Черкассах
В Черкассах мужчина напал на военнослужащих ТЦК и полицейских, бросив в их сторону боеприпас. Его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Черкасской области.
Что известно
Инцидент произошел 9 февраля на улице Елены Телиги.
По информации правоохранителей, во время мероприятий по оповещению граждан мужчина отказался предъявить документы для проверки, вел себя агрессивно и бросил боеприпас в сторону военнослужащих и полицейских.
В результате произошел взрыв, тип боеприпаса сейчас устанавливают эксперты.
Личность злоумышленника установили - им оказался 55-летний местный житель.
Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения.
Что грозит
Начаты уголовные производства по статьям:
- покушение на умышленное убийство;
- посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего.
"Решается вопрос относительно сообщения о подозрении. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", - сообщили в полиции.
Фото: в Черкассах мужчина бросил гранату в полицейских и военных ТЦК
Другие нападения на ТЦК
Напомним, недавно в Ровно неизвестные напали на группу оповещения областного ТЦК, чтобы помочь сбежать военнообязанным.
Перед тем в Одессе мужчина напал на военнослужащего ТЦК. Злоумышленник ранил военного ножом и скрылся.
А во Львове женщина стреляла в микроавтобус, в котором находились представители ТЦК и правоохранители.