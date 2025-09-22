Взрыв возле Львова: полиция задержала подозреваемого и рассказала детали
Полицейские задержали мужчину, который взорвал гранату в Зимней Воде возле Львова, вечером 21 сентября. Злоумышленником оказался местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области в Facebook.
"21 сентября, на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве, который произошел в селе Зимняя Вода Львовского района", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали полицейские-взрывотехники Львовщины, а также оперативники криминальной полиции и следователи.
Правоохранители установили, что 43-летний местный житель бросил гранату на улицу и убежал. В результате взрыва никто не пострадал, но повреждены окна жилого дома, автомобиль и забор.
Проведенными мероприятиями полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Мотивы совершенного устанавливаются.
По факту следователи открыли уголовное производство по статье "хулиганство" (ч. 4 ст. 296 УКУ). Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее РБК-Украина уже писало об этом инциденте. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа, полиция выясняла все обстоятельства.
Другие инциденты с гранатой в Украине
Напомним, в одном из районов Киева вечером произошел взрыв возле жилого дома. Как стало известно, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда.
Также в центре Одессы прогремел взрыв. Причиной взрыва стала взорвавшаяся граната. В результате инцидента пострадали восемь человек, из них шестеро - полицейские.