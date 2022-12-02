В центре Одессы прогремел взрыв: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думскую .

Сообщается, что на углу улиц Мясоедовской и Прохоровской разорвался боеприпас во время задержания полицией нескольких человек. Подробности происшествия уточняются.

Обновлено (17:51)

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали восемь человек, из них шестеро – полицейские.

Также взрывом повреждены несколько рядом стоящих автомобилей. На данный момент выезд спецтранспорта из пожарной части заблокирован следственными действиями.

По одной из версий, взорвались материалы, которые привезли на экспертизу. По другой - полицейские во время патрулирования остановили авто, в багажнике которого находилось взрывное устройство. Они вызвали следственную группу и произошел взрыв.