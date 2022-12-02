ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Одессы прогремел взрыв: что известно

Новина українською →
Одесса, Пятница 02 декабря 2022 17:21
В центре Одессы прогремел взрыв: что известно Фото: в центре Одессы прогремел взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В центре Одессы прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала взорвавшаяся граната.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думскую.

Сообщается, что на углу улиц Мясоедовской и Прохоровской разорвался боеприпас во время задержания полицией нескольких человек. Подробности происшествия уточняются.

Обновлено (17:51)

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали восемь человек, из них шестеро – полицейские.

Также взрывом повреждены несколько рядом стоящих автомобилей. На данный момент выезд спецтранспорта из пожарной части заблокирован следственными действиями.

По одной из версий, взорвались материалы, которые привезли на экспертизу. По другой - полицейские во время патрулирования остановили авто, в багажнике которого находилось взрывное устройство. Они вызвали следственную группу и произошел взрыв.

Ранее мы писали, что в Одессе был обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны, и в пятницу, 2 декабря, специалисты-пиротехники осуществили контролированный подрыв боеприпаса.

Напомним, ранее в Одессе вражеский агент снимал позиции военных на скрытый видеорегистратор. Шпиона задержали при попытке передачи разведданных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Взрыв
NEWS
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии