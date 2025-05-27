В одном из районов Киева произошел взрыв возле жилого дома: что известно
В Оболонском районе Киева вечером 27 мая произошел взрыв возле жилого дома. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Как сообщили в полиции, информация о происшествии поступила сегодня около 19:10. По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда.
В результате взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и взрывотехники.
Устанавливаются все обстоятельства, а также лицо, причастное к совершению правонарушения.
Взрывы в Киеве
Напомним, в ночь на 5 мая в Оболонском районе Киева прогремел взрыв. В квартире одного из домов взорвали гранату.
Также недавно в Подольском районе Киева взорвался автомобиль.
А в начале апреля на рынке "Юность" в Деснянском районе в помещении одного из магазинов взорвалась граната в результате чего погибли два человека. Подробнее об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.
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