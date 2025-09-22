ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вибух біля Львова: поліція затримала підозрюваного та розповіла деталі

Понеділок 22 вересня 2025 13:42
UA EN RU
Вибух біля Львова: поліція затримала підозрюваного та розповіла деталі Фото: у Львівській області стався вибух, поліція затримала чоловіка (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Ірина Глухова

Поліцейські затримали чоловіка, який підірвав гранату у Зимній Воді біля Львова, ввечері 21 вересня. Зловмисником виявився місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області у Facebook.

"21 вересня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався у селі Зимна Вода Львівського району", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали поліцейські-вибухотехніки Львівщини, а також оперативники кримінальної поліції та слідчі.

Правоохоронці встановили, що 43-річний місцевий житель кинув гранату на вулицю та втік. У результаті вибуху ніхто не постраждав, але пошкоджені вікна житлового будинку, автомобіль та огорожа.

Проведеними заходами поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Мотиви вчиненого встановлюються.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство" (ч. 4 ст. 296 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фото:43-річний мешканець підірвав гранату на вулиці в Зимній Воді у Львівській області (facebook.com/MVS.LVIV)


Раніше РБК-Україна вже писало про цей інцидент. На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група, поліція з'ясовувала всі обставини.

Інші інциденти з гранатою в Україні

Нагадаємо, в одному з районів Києва ввечері стався вибух біля житлового будинку. Як стало відомо, невідомий з вікна будинку кинув навчальну гранату, яка здетонувала біля підʼїзду.

Також у центрі Одеси пролунав вибух. Причиною вибуху стала граната, що вибухнула. Внаслідок інциденту постраждали вісім людей, із них шестеро - поліцейські.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Вибух
Новини
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"