Под Львовом прогремел взрыв: что говорит полиция

Львовская область, Воскресенье 21 сентября 2025 23:33
Под Львовом прогремел взрыв: что говорит полиция Иллюстративное фото: во Львовской области случился взрыв (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Вечером 21 сентября в селе Зимняя Вода Львовского района произошел взрыв. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа, полиция выясняет все обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Полиции Львовской области в сети Facebook.

Сегодня, 21 сентября, около 20:20 в полицию поступило сообщение о взрыве, который прогремел в селе Зимняя Вода Львовского района.

По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал. Однако ударная волна повредила окна в жилых домах, автомобили и ограждения.

Действия полиции на месте

Для проверки обстоятельств происшествия на место выехали специалисты-взрывотехники полиции Львовской области. Вместе с ними работают оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2.

В полиции сообщили, что устанавливаются все детали инцидента, а также решается вопрос о правовой квалификации данного факта.

Правоохранители продолжают работать в селе Зимняя Вода, чтобы выяснить причину и источник взрыва. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и доверять официальной информации полиции.

Напоминаем, что вечером 21 сентября на временно оккупированном полуострове Крым раздались взрывы в районе санатория «Форос». Этот объект связывают с Федеральной службой безопасности России. По предварительным данным, в результате удара могли быть убитые и раненые.

Отметим, что российские войска применили новый способ атаки на территории Украины. В Нежине Черниговской области оккупанты сбросили с дронов неизвестные взрывчатые вещества. Инцидент произошел 19 сентября на одной из центральных улиц города.

Львов Взрыв
