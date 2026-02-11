В Киеве в одном из районов взорвался автомобиль: что известно
В Киеве вечером 11 февраля произошел взрыв в одном из районов города. Взорвался автомобиль, причина не связана с боевыми действиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева и комментарий ГСЧС.
В полиции сообщили, что взрыв произошел в Голосеевском районе. Обстоятельства инцидента устанавливаются, о пострадавших ничего не известно.
"На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы. Информация о пострадавших устанавливается", - сообщили в полиции.
Параллельно в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева отметили, что взрыв автомобиля в столице скорее всего не связан с атаками или другими действиями РФ.
"Предварительно, в автомобиле взорвалось ГБО (газовое оборудование - ред.)", - сказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии РБК-Украина.
Напомним, 9 февраля в городе Шахтерское Синельниковского района произошел взрыв гранаты в автомобиле, в результате чего погиб мужчина. Предварительно, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом, ведется расследование.
Недавно полиция сообщила о взрыве автомобиля Toyota в Одессе, в результате которого погиб 21-летний водитель. Позже стало известно, что взрыв был далеко не случайным.
А ранее, в начале января, в Киеве на Оболони взорвался автомобиль военнослужащего. В результате атаки военный и его спутница получили ранения. Событие квалифицировали как теракт, а уже на следующий день правоохранители задержали российского агента, причастного к подрыву.