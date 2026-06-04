ua en ru
Чт, 04 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Выборов в "Дії" не будет и на это есть несколько причин, - Минцифры

13:15 04.06.2026 Чт
2 мин
Почему голосование онлайн в Украине пока невозможно?
aimg Валерий Ульяненко aimg Дмитрий Левицкий
Выборов в "Дії" не будет и на это есть несколько причин, - Минцифры Фото: приложение "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Несмотря на разговоры о полной цифровизации государства выборов в Украине через "Дію" не будет по нескольким причинам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миф о выборах в "Дії" и новые сервисы на лето: интервью с Минцифры".

"Разговоры о возможных выборах в "Дії" идут с первых дней запуска экосистемы. Но, как сказал ранее врио министра цифровой трансформации Александр Борняков, выборы в "Дії" не планируются", - подчеркнула заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Читайте также: Развод онлайн в "Дії": стало известно, когда и для кого заработает услуга

Коваль объяснила, что это комплексный вопрос, и отметила, что, во-первых, законодательная база для этого отсутствует. В то же время госпредприятие "Дія" и Минцифра действуют исключительно на основе законов и действующей нормативной базы.

"Во-вторых, в Конституции четко указано, что каждый украинец должен голосовать тайно, то есть должна быть сохранена тайна голосования. Сделать это возможно исключительно физически в кабинке для голосования, где только ты знаешь за кого голосуешь", - отметила заместитель министра.

Таким образом, подытожила Коваль, проведение выборов в "Дії" по состоянию на сейчас невозможно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и ЦИК заявляли, что проведение выборов возможно только после завершения войны. В ЦИК также отмечали, что для полноценной подготовки избирательного процесса понадобится не менее шести месяцев.

Отметим, результаты опроса свидетельствуют, что большинство украинцев скептически относится к идее онлайн-голосования из-за опасений относительно возможных фальсификаций. Несмотря на это, часть граждан считает проведение выборов после достижения перемирия необходимым шагом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Дия
Новости
Электростанцию, от которой зависит безопасность ЗАЭС, сильно обстреляли, - МАГАТЭ
Электростанцию, от которой зависит безопасность ЗАЭС, сильно обстреляли, - МАГАТЭ
Аналитика
Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины