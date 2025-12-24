Выборы в Украине - один из пунктов мирного плана: должны пройти "как можно скорее"

"Пункт 18 (мирного плана, - ред.) - Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Как можно скорее. Такое видение партнеров. Ну, мы понимаем, откуда это идет", - пояснил Зеленский.

Президент отметил, что Украина может провести выборы, но должна быть тоже безопасность для этого процесса.

Впрочем, он назвал вопросы, по которым возможны сложности - вероятно понадобится особое положение "пока отходят, не отходят" войска. Что в таком случае делать с мобилизацией - не проводить, трансформировать или не делать частично и частично демобилизовать людей.

"Но самое главное - не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно", - добавил Зеленский.

Президент также допустил, что после подписания соглашения какое-то время военное положение не будет отменено, например, полгода или несколько месяцев.

Тогда при условии безопасности проходят выборы президента Украины, а когда уже будет снято военное положение - парламентские и местные.

Он также не исключил, что выборы могут пройти одновременно с референдумом.