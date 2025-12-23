Рада должна обеспечить две вещи законом о выборах во время войны, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что для проведения выборов после войны Украине нужен отдельный закон, который должен одновременно гарантировать безопасность граждан и полную демократичность избирательного процесса.
Как передает РБК-Украина, об этом Руслан Стефанчук заявил в эфире национального телемарафона.
Председатель Верховной Рады напомнил, что в истории Украины уже были прецеденты, когда для проведения уникальных выборов принимали отдельные законы. Поэтому ничего особенного нет в том, чтобы принять закон, который будет гарантировать две ключевые вещи для проведения выборов в Украине во время или после военного положения - безопасность и демократичность избирательного процесса.
Действительно, парламент должен обеспечить прежде всего безопасность граждан, ведь государство не имеет права подвергать людей риску. Второе условие проведения выборов - полное соответствие демократическим стандартам, которые являются фундаментальными для украинской политической системы.
По словам Стефанчука, украинцы должны иметь возможность свободно выразить свою волю и выбрать власть, с которой они связывают будущее страны. Он отметил, что именно в избирательном процессе все политические силы смогут предложить обществу свои программы и видение развития Украины.
При этом Стефанчук напомнил, что действующая Конституция Украины предусматривает только два вида выборов - очередные и внеочередные. А вот выборы, которые должны состояться после завершения военного положения, не подпадают ни под одно из этих определений.
Речь идет о новом, условно "посточередном" формате, который не урегулирован ни Основным законом, ни Избирательным кодексом. Именно поэтому, подчеркнул спикер парламента, нужен специальный законодательный акт, который будет применен единоразово.
В Верховной Раде уже создана специальная рабочая группа, которую возглавил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.
В состав группы вошли представители всех парламентских фракций и депутатских групп, а также представители гражданского общества и экспертной среды, которая профессионально занимается вопросами выборов. Перед ними стоит задача наработать ответы на целый ряд сложных вопросов, связанных с организацией голосования в условиях, когда страна переживает последствия войны.
Отдельно спикер парламента обратил внимание на принципиальное отличие Украины от России. Он отметил, что в РФ на протяжении 25 лет не происходило настоящих демократических выборов, тогда как Украина даже в самых тяжелых условиях войны стремится сохранить демократические институты и соответствовать стандартам, которых от нее ожидают международные партнеры.
Руслан Стефанчук подытожил, что будущий закон о выборах должен стать гарантией того, что волеизъявление украинцев будет и безопасным, и легитимным, а сама Украина будет оставаться демократическим государством даже во времена войны.
Почему вопрос выборов срочный
Президент США Дональд Трамп недавно резко высказался относительно Украины, заявив, что она якобы потеряла демократический статус из-за отсутствия выборов, повторив при этом российские нарративы о войне как повод для их отсрочки.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государство технически готово к выборам, однако они возможны только после прекращения огня или при условии реальных гарантий безопасности.