Вибори в Україні - один з пунктів мирного плану: мають пройти "якомога швидше"

"Пункт 18 (мирного плану, - ред.) - Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Якомога швидше. Таке бачення партнерів. Ну, ми розуміємо, звідки це йде", - пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна може провести вибори, але має бути теж безпека для цього процесу.

Втім, він назвав питання, щодо яких можливі складнощі - ймовірно знадобиться особливий стан "поки відходять, не відходять" війська. Що в такому разі робити з мобілізацією - не проводити, трансформувати чи не робити частково і частково демобілізувати людей.

"Але найголовніше - не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно", - додав Зеленський.

Президент також допустив, що після підписання угоди якийсь час воєнний стан не буде скасовано, наприклад, пів року чи кілька місяців.

Тоді за умови безпеки відбуваються вибори президента України, а коли вже буде знято воєнний стан - парламентські і місцеві.

Він також не виключив, що вибори можуть пройти одночасно з референдумом.