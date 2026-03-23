Выборы в Венгрии: Мадьяр хочет переписать конституцию, чтобы очистить власть от Орбана

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил, что в случае победы на парламентских выборах планирует переписать конституцию и устранить ключевых союзников премьер-министра Виктора Орбана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Выступая на предвыборном митинге, он призвал избирателей обеспечить его партии две трети мест в парламенте, что позволит принимать законы без поддержки оппозиции.
Описывая Орбана и его соратников как "мафию", Мадьяр заявил, что в случае, если он обеспечит себе абсолютное большинство, будут уволены руководители ключевых государственных институтов, в частности президент, руководители верховных судов, генеральный прокурор, а также руководители антимонопольного органа и государственной аудиторской службы.
По его словам, эти чиновники не выполняют своих обязанностей и действуют в политических интересах действующей власти.
"Мы восстановим верховенство права и демократический плюрализм", - подчеркнул Мадьяр.
По данным независимых опросов, его партия имеет преимущество, однако пока неизвестно, хватит ли этого для победы с конституционным большинством.
Напомним, ранее The Washington Post сообщило, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно передавал информацию российской стороне после заседаний ЕС.
По данным издания, он контактировал с Москвой во время перерывов во встречах, информируя о ходе дискуссий в Брюсселе.
Европейская комиссия ожидает от правительства Венгрии объяснений относительно возможной утечки конфиденциальной информации.
Также сообщалось о возможных планах российских спецслужб инсценировать покушение на Виктора Орбана перед выборами с целью повлиять на результаты голосования.
В правительстве Венгрии эти данные отвергли, назвав их "проукраинской пропагандой" и отрицая любые связи с российскими спецслужбами.