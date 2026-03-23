Выборы в Венгрии: Мадьяр хочет переписать конституцию, чтобы очистить власть от Орбана

Выступая на предвыборном митинге, он призвал избирателей обеспечить его партии две трети мест в парламенте, что позволит принимать законы без поддержки оппозиции.

Описывая Орбана и его соратников как "мафию", Мадьяр заявил, что в случае, если он обеспечит себе абсолютное большинство, будут уволены руководители ключевых государственных институтов, в частности президент, руководители верховных судов, генеральный прокурор, а также руководители антимонопольного органа и государственной аудиторской службы.

По его словам, эти чиновники не выполняют своих обязанностей и действуют в политических интересах действующей власти.

"Мы восстановим верховенство права и демократический плюрализм", - подчеркнул Мадьяр.

По данным независимых опросов, его партия имеет преимущество, однако пока неизвестно, хватит ли этого для победы с конституционным большинством.

Связи действующей власти Венгрии с Россией

Напомним, ранее The Washington Post сообщило, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно передавал информацию российской стороне после заседаний ЕС.

По данным издания, он контактировал с Москвой во время перерывов во встречах, информируя о ходе дискуссий в Брюсселе.

Европейская комиссия ожидает от правительства Венгрии объяснений относительно возможной утечки конфиденциальной информации.