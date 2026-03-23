Вербовал украинцев за деньги и наркотики: СБУ разоблачила венгерского разведчика
Украинские правоохранители установили личность сотрудника военной разведки Венгрии, который руководил агентурной сетью на Закарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Facebook.
Что известно о разведчике
Как отметили в СБУ, Золтан Андре с 2016 до 2020 года находился в Грузии. Там он проводил разведывательную деятельность под прикрытием представителя дипмиссии Венгрии.
В 2021 году он вернулся с Южного Кавказа и начал разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Вербовка украинцев
Как установило следствие, в этом же году Андре удалось завербовать бывшего военного из Береговского района. Тогда предателя перевели в "режим ожидания". Только в 2024 году украинцу поручили шпионить за местами дислокации украинских воинов, в частности, речь о позициях систем противовоздушной обороны.
Также по поручению венгерского разведчика предатель должен был искать новых кандидатов для вербовки. В фокусе были бывшие военные и кадровые военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов.
В СБУ добавили, что второй фигуранткой, которую завербовал венгерский разведчик, стала бывшая контрактница одной из боевых бригад ВСУ.
Андре пытался завербовать и еще одного военнослужащего ВСУ. Ему он предлагал "регулярные поставки наркотических веществ для "личных нужд".
"Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений на Закарпатье, в которые местные жители подавали анкеты с персональными данными на получение венгерского гражданства", - сказано в сообщении СБУ.
Чтобы заманить украинцев сотрудничать, Андре почти всегда предлагал деньги и разные преференции от Венгрии. Большинство встреч он проводил в своем автомобиле, для конспирации использовал псевдоним.
Украинские правоохранители продолжают расследование, чтобы установить всех участников венгерской агентурной сети.
"Каждый из злоумышленников будет найден и привлечен к ответственности за преступления против нашего государства", - добавили в СБУ.
Задержание венгерских агентов
Напомним, весной 2025 года СБУ впервые разоблачила действующую на Закарпатье агентурную сеть военной разведки Венгрии.
Задачей ячейки был сбор данных о военной защищенности региона, выявление позиций ПВО (в частности, ЗРК С-300) и авиации, а также изучение общественно-политических настроений жителей относительно возможного введения в область венгерских войск под видом "миротворческого контингента"