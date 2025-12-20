Выборы "во время войны": в ЦИК раскрыли ориентировочную стоимость голосования в Украине

Проведение предстоящих выборов в Украине может обойтись государству минимум в 20 миллиардов гривен с учетом всех сопутствующих расходов.
Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в интервью РБК-Украина.
По его словам, последние президентские выборы в 2019 году стоили бюджету около 2 млрд гривен, однако нынешние расчеты значительно выше из-за инфляции и новых условий. По базовым подсчетам ЦИК с учетом инфляции, выборы народных депутатов и местные выборы стоят в среднем 4-5 млрд гривен, тогда как президентская кампания является более дорогой.
Президентские выборы будут стоить где-то 4-5 миллиардов гривен на первый тур, соответственно, 6,5-7 миллиардов гривен в случае проведения второго, повторного голосования
"В среднем избирательная кампания, на выборах народных депутатов и местных выборах, стоила ЦИК 4-5 миллиардов гривен. Президентская кампания стоит в полтора раза дороже, если будет второй тур", - пояснил Дубовик.
Он отметил, что около 70% всех расходов приходится на оплату труда членов окружных, участковых и территориальных избирательных комиссий. В то же время эти суммы не включают расходы органов местного самоуправления на подготовку избирательных участков, помещений и материального обеспечения.
С учетом таких дополнительных расходов, а также возможного увеличения количества избирательных участков за рубежом, ведь в таком случае вырастут валютные расходы.
"С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов гривен. Это условная цифра, но она живая - и это не меньше", - подытожил заместитель председателя ЦИК, признав, что такая сумма является серьезным вызовом для государства.
Президент США Дональд Трамп недавно резко высказался относительно Украины, заявив, что она якобы потеряла демократический статус из-за отсутствия выборов, повторив при этом российские нарративы о войне как повод для их отсрочки.
Напомним, проведение президентских и парламентских выборов в Украине во время военного положения сейчас фактически невозможно из-за рисков безопасности и постоянных обстрелов. Очередные местные выборы, запланированные на 26 октября, также не состоялись именно по этой причине.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что государство технически готово к выборам, однако они возможны только после прекращения огня или при условии реальных гарантий безопасности. По его словам, в случае такой поддержки избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60-90 дней.
В то же время Зеленский ожидает предложений от парламента по изменениям в законодательство, ведь Конституция запрещает проведение выборов во время военного положения.
Между тем российский диктатор Владимир Путин заявил, что "подумает" над гарантиями безопасности на период возможного голосования, одновременно выдвинув условия относительно участия жителей временно оккупированных территорий Украины.