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"Вы сами меня заставили": Лубинец считает, что о произволе ТЦК нужно говорить публично

11:24 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Владимир Куренной aimg Юлия Акимова aimg Ирина Костенко
Дмитрий Лубинец - уполномоченный ВРУ по правам человека (фото: facebook.com/dmytro.lubinets)

Мобилизация и действия представителей ТЦК и СП - один из самых острых вопросов, который вызывает резонанс в обществе. Причем количество обращений и жалоб на нарушения со стороны военкоматов стремительно растет.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Почему Лубинец считает, что о произволе ТЦК нужно говорить публично

Омбудсмен отметил, что в 2023-2024 годах пытался решать эти вопросы исключительно через закрытые письма и юридические совещания с Министерством обороны, Генеральным штабом и командованием Сухопутных войск.

Но поскольку это давало "нулевой результат", он был вынужден перейти в публичную плоскость.

"Меня критикуют, что я подыграю российской пропаганде. Но что делать, когда юридические письма и закрытые совещания не работали? Вы сами заставили меня выходить в публичную плоскость", - заявил уполномоченный.

Он добавил, что "единственное, на что сейчас на 100% реагируют органы власти - это публичная критика".

Лубинец поделился, что речь идет уже не об единичных случаях, а о системном кризисе, главным двигателем которого является потеря доверия и коррупционные схемы.

"С 2023 по 2025 год это была в основном моя юридическая работа. С 2025-го, кроме юридической работы, я начал делать публичные выступления и показывать системный кризис", - рассказал омбудсман.

Это, по его словам, уже не просто "проблема", а "системный кризис и нарушение прав граждан Украины по мобилизации".

Решение проблемы мобилизации, по мнению Лубинца, лежит не в плоскости "закрывания глаз на проблему", а в тотальной прозрачности и неотвратимости наказания.

Он добавил, что вернуть утраченное доверие общества, когда за деньги можно "порешать", будет трудно, но возможно.

Для этого нужны решительные шаги, где главными предохранителями должны стать цифровизация и видеоконтроль.

Напомним, ранее Лубинец назвал области, лидирующие по жалобам на ТЦК.

Кроме того, омбудсмен объяснил, что разрешено и запрещено работникам ТЦК.

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