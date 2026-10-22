Кризис в ТЦК, катастрофа в Олешках и проблемы ветеранов: интервью с Дмитрием Лубинцем

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Потеря доверия к ТЦК, бюрократический ад для ветеранов и отсутствие международных механизмов для возвращения гражданских с плена – Украина сталкивается с острым внутренним кризисом прав человека во время войны.

В интервью РБК-Украина Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец откровенно рассказал, почему молчание о злоупотреблениях больше не работает, как выживают люди в оккупированных Олешках и что делает государство, чтобы защита прав не оставалась только лозунгом.

Полную версию разговора смотрите на YouTube-канале РБК-Украина, ниже – ключевые тезисы интервью.

Ситуация в Олешках: гуманитарная катастрофа и борьба за эвакуацию

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области ситуация остается критической и фактически достигла предела гуманитарной катастрофы, говорит Лубинец. Люди в городе страдают не только от отсутствия лекарств и продуктов, но находятся под постоянным риском для жизни.

"По нашей информации, там люди не просто уже страдают от недостатка пищи или лекарств – люди фактически умирают. Мы как украинская сторона сделали все, чтобы решить этот вопрос, и сейчас мы практически на финишной прямой, чтобы наконец произошла эвакуация граждан Украины, которые в этом нуждаются", – отметил Лубинец.

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Он подчеркнул, что эвакуация касается тысяч гражданских лиц, включая детей. Пока продолжаются ежедневные трудные переговоры с российской стороной, выживание местного населения поддерживают вооруженные силы Украины.

Военные с помощью дронов доставляют гражданским питьевую воду, еду и медикаменты. Однако оккупанты пытаются сбивать эти дроны, а также задерживают людей, которые принимают такую помощь от ВСУ. Кроме того, фиксируются факты, когда российские солдаты заселяются в гражданские дома и отбирают у них последние запасы пищи.

Кризис в ТЦК и мобилизация: почему молчание не работает

Мобилизация и действия представителей ТЦК и СП – один из самых острых вопросов, вызывающих резонанс в обществе. Количество обращений и жалоб на нарушения со стороны военкоматов стремительно растет: только за неполный текущий год в Офис омбудсмена поступило более 6 тысяч жалоб, что превышает показатель за весь 2025 год.

Дмитрий Лубинец отметил, что в 2023-2024 годах пытался решать эти вопросы исключительно через закрытые письма и юридические совещания с Министерством обороны, Генеральным штабом и командованием Сухопутных войск. Но так как это давало нулевой результат, то он был вынужден перейти в публичную плоскость.

"Меня критикуют, что я подыгрываю российской пропаганде. Но что делать, когда юридические письма и закрытые совещания не работали? Вы сами заставили меня выходить в публичную плоскость. Единственное, на что сейчас на 100% реагируют органы власти – это публичная критика", – заявил уполномоченный.

Украинец будет воевать за свое государство, если государство заслуживает доверия, считает Дмитрий Лубинец (инфографика РБК-Украина)

По его словам, речь идет уже не об единичных случаях, а о системном кризисе, главным двигателем которого является потеря доверия и коррупционные схемы.

"С 2023 по 2025 год это была в основном моя юридическая работа. С 2025-го, кроме юридической работы, я начал делать публичные выступления и показывать системный кризис. Это уже не проблема, это системный кризис и нарушение прав граждан Украины по мобилизации", - подчеркнул омбудсмен.

Решение проблемы мобилизации, по мнению Дмитрия Лубинца, лежит не в плоскости "закрывания глаз на проблему", а в тотальной прозрачности и неотвратимости наказания. Вернуть утраченное доверие общества, когда за деньги можно "решить", будет трудно, но возможно. Для этого нужны решительные шаги, в которых главными предохранителями должны стать цифровизация и видеоконтроль.

Первое и ключевое – это тотальная видеофиксация. Каждый сотрудник ТЦК во время работы в группах оповещения должен быть включен бодикамерой, а все помещения центров комплектования должны быть оборудованы видеонаблюдением.

Логика омбудсмена здесь проста: если во время конфликта бодикамера оказалась выключенной, система должна априори действовать по презумпции вины работника ТЦК. К тому же обязательно участие офицеров Национальной полиции, которые должны реагировать на нарушение закона с обеих сторон – как относительно гражданских, так и военных.

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Параллельно должен быть запущен механизм неотвратимости наказания. Если в предыдущие годы материалы о нарушениях со стороны ТЦК утопали в правоохранительных отписках, то в 2026 году уголовные производства наконец-то начали доходить до реальных судебных приговоров. По материалам Офиса омбудсмена уже проведены сотни обысков: в Одессе осудили девять работников ТЦК (одного из них – за прямую пытку), а в Закарпатье четверо сотрудников ждут приговоров в СИЗО.

Вместе с тем, необходимо выкорчевать коррупционные схемы, которые сейчас пронизывают практически каждый этап мобилизации. Сигналы о "приписках" на бумаге, продаже статуса многодетного отца или фальсификации выводов ВЛК должны получать мгновенную правовую оценку.

"…Система дошла до того, что просто продают детей военнообязанным. Мы на этой неделе обнаружили четырех детей на Закарпатье из многодетной семьи: мама продала своих детей мужчине, не имеющему никакого отношения к этой семье. Он оформил себе статус многодетного отца, выехал за границу, а дети остались в Украине в ужасных условиях. На мой взгляд, это в принципе не могло произойти, если бы мы не закрывали глаза на проблемные вопросы еще в 2023 году", – уточнил Дмитрий Лубинец.

Главная цель этих изменений – восстановить чувство равенства перед законом. Защита государства является конституционной обязанностью каждого, поэтому в воюющей стране не может быть дискриминации по имущественному признаку, когда богатые откупаются, а все бремя войны ложится на плечи тех, у кого нет денег на "прейскурант".

"Я вам приведу пример, считаю ли я это системным. Единственное, что сразу скажу: это происходило еще при предыдущем руководстве Министерства обороны и командующего Сухопутными войсками. Но вот в отношении Закарпатья — у нас появляются материалы относительно вероятных коррупционных поступков предыдущего руководителя областного ТЦК и СП. Мы предоставляем эти материалы в правоохранительные органы. Служба безопасности Украины проводит обыски, находит большие средства в иностранной валюте прямо на рабочем месте. Что с человеком делают? Увольняют, все комментируют. Через два месяца человек возвращается на то же место с приставкой "врио". И 10 месяцев, каждые 30 дней, ей продолжают эту приставку "врио"! Все 10 месяцев я присылаю кучу запросов, дополнительных материалов и сведений о том, что там происходит в Закарпатье — и никакой реакции. Скажите мне, это горизонтальная проблема или вертикальная? Я считаю, что здесь все прозрачно, все прямо на поверхности. И это не единичные случаи, это не только по Закарпатью", – рассказал уполномоченный.

Проваленная ветеранская политика и 6 миллионов ветеранов после войны

На сегодняшний день в Украине уже зарегистрировано более 2 миллионов ветеранов и ветеранок, а после завершения войны эта цифра достигнет 5-6 миллионов человек. В то же время, результаты специального мониторинга омбудсмана показали тревожные цифры: более 50% ветеранов считают, что их права нарушаются государством. Вместо полноценной поддержки по возвращении из передовой или плена бойцы вынуждены вступать в длительный "бой" с государственной бюрократией.

"Представляете, один миллион граждан Украины, отдавших часть своей жизни и здоровья — а без потери здоровья сейчас невозможно демобилизоваться... То есть это априори люди, получившие ранения и уволившиеся с военной службы именно по состоянию здоровья. И миллион таких граждан считают, что государство ничего не сделало и не делает для защиты их прав! Миллион — это уже сейчас, а фактически ветеранов более 2 миллионов. По моим оценкам, после завершение этой войны количество ветеранов будет как минимум от 5 до 6 миллионов", – отметил Лубинец.

Главная беда системы – абсолютный бюрократический хаос и раздробленность. В Украине до сих пор нет единого окна или синхронизированного реестра для ветеранов. Обязанности распределены между Минсоцполитики, Минздравом, Минветераном и местными общинами. Яркий пример: защитник Мариуполя, вернувшись из российского плена, месяцами не мог оформить банальную справку ВПЛ только потому, что ведомственные базы данных банально "не видят" друг друга. Мужчине пришлось собирать такое количество справок, которое занимает полкомнаты, чтобы пробить элементарное решение.

Половина участников войны сейчас говорят о том, что их права нарушаются так или иначе, говорит Лубинец (инфографика РБК-Украина)

Второй краеугольный камень – устаревшее законодательство. Базовый закон, который должен гарантировать защиту прав ветеранов, был принят еще в 1993 году. Понятно, что нормативная база тридцатилетней давности не адаптирована под масштабы и вызовы нынешней полномасштабной войны.

Ситуацию усугубляют мизерные выплаты и пробелы в реабилитации. Отдавшие на фронте здоровья военнослужащие сталкиваются с тем, что компенсации за тяжелые ранения иногда составляют символические сотни гривен, а системы качественного медицинского сопровождения и социальной адаптации до сих пор не существует.

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Впрочем, самым болезненным фактором остается чиновничье безразличие на местах. Даже лучшая государственная программа или привлеченный бюджет могут быть перечеркнуты человеческим фактором в конкретном обществе. Во время одного из мониторинговых визитов Офиса омбудсмена в ОТГ работники зафиксировали показательный случай: раненый ветеран на костылях пытался достать документы из папки.

"На прошлой неделе мы проводили мониторинг в одной из объединенных территориальных общин. Моя советница Ольга Данилова, которая сама является ветеранкой и прошла АТО еще с 2014 года, рассказывает: приезжают они в ОТГ, сидит чиновница, и в кабинет на костылях заходит ветеран. Он подходит к ней, а она начинает требовать какую-нибудь справку. Мужчина пытается достать папку — костыли падают, саму папку он открыть не может. Моя мониторинговая группа смотрит на это... Знаете, когда ты вроде бы напрямую не причастен, но тебе невероятно стыдно. Мои сотрудники подходят, предлагают стул и помогают ветерану. А все это время чиновница просто смотрит, выпрашивает какую-то справку и вообще не обращает внимания! И вот, знаете ли, вы можете построить супермегасистему, выделить кучу средств, но одно конкретное лицо может разрушить отношение ветерана ко всему государству просто своим позорным отношением. Как мы относимся к ветеранам – так украинская армия сражается за нас. Если мы не изменим систему сейчас, это приведет к глубокому социальному кризису", – подчеркнул омбудсмен.

Защита гражданских пленников: отсутствие международных механизмов

Наиболее сложной категорией для возвращения являются гражданские граждане Украины, задержанные или осужденные оккупационными властями за "государственное предательство" или помощь ВСУ.

В отличие от военнопленных для гражданских в международном праве не существует процедуры обмена. Женевские конвенции запрещают задерживать гражданское население или принудительно изменять его гражданство, но не содержат инструментов реагирования, если страна-агрессор нарушает эти нормы.

"Я говорю международным партнерам: пора писать Пятую Женевскую конвенцию, которая будет четко определять, как мир должен реагировать на грубые нарушения предыдущих четырех", - отметил омбудсмен.

Единственным работающим механизмом возвращения гражданских в настоящее время являются непубличные переговоры и процедура "воссоединения семей". В общей сложности Офису омбудсмена удалось вернуть домой 906 гражданских украинцев.

В то же время Лубинец призвал всех граждан, остающихся на временно оккупированных территориях, по малейшей возможности выезжать оттуда, ведь рычаги влияния на РФ в правовом поле крайне ограничены.

Евроинтеграция и национальные сообщества: правозащитный трек

Офис Уполномоченного по правам человека вовлечен в переговоры с Европейской комиссией в рамках открытия ключевого Евроинтеграционного кластера по основополагающим правам и свободам.

Важным достижением правозащитной дипломатии стало существенное снятие напряжения в отношениях с соседними европейскими странами, в частности, в чрезвычайно чувствительном вопросе защиты прав национальных меньшинств.

Наиболее показательным примером стал венгерский трек. После серии сложных переговоров и обоюдных визитов уполномоченных по правам человека Украины и Венгрии ситуацию удалось перевести в конструктивное русло. Омбудсмены лично посетили Закарпатье, где проинспектировали 11 школ с венгерским языком обучения и местное высшее образование.

Прямое общение со школьниками и студентами наглядно продемонстрировало европейским партнерам, что Украина создала реальную и действенную систему защиты образовательных, языковых и культурных прав нацменьшинств. Логичным итогом этого диалога стало подписание официального двустороннего меморандума и создание постоянно действующей рабочей группы, что позволило снять политические препятствия.

Подобные надежные каналы связи и рабочие механизмы взаимодействия Офис омбудсмена выстроил и с уполномоченными других соседних государств, оказывающих непосредственное влияние на евроинтеграционный путь Украины – в частности с омбудсменами Румынии, Польши, Болгарии, Греции и Словакии.

"И я отдельно хочу поблагодарить представителей и представительниц национальных сообществ Украины, которые помогают нам вести переговоры с европейскими партнерами. Чего только стоит публичное письмо граждан Украины - представителей венгерского национального сообщества - к тогдашнему премьер-министру Орбана. После этого были аналогичные обращения и к новому премьер-министру Венгрии с просьбой не блокировать вступление Украины в Европейский Союз", – отметил уполномоченный.

Соблюдение прав человека во время войны – это вопрос выживания

Дмитрий Лубинец категорически отверг заявления отдельных политиков о том, что соблюдение Конституции и прав человека "некогда" во время войны.

"Если мы говорим, что права человека не ко времени, то чем мы тогда отличаемся от россиян? Именно защита демократических ценностей является основным аргументом для наших партнеров, чтобы оказывать финансовую, военную и дипломатическую помощь", - подытожил омбудсмен.

Омбудсмен рассказал о своих разговорах с нардепами, некоторые из которых считают, что в условиях войны права можно нарушить (инфографика РБК-Украина)

Он подчеркнул, что украинские военные на фронте воюют, прежде всего, за свободную и демократическую страну, где человек, его жизнь и достоинство являются самой высокой ценностью.