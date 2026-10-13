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"Позорная четверка". Лубинец назвал области, которые лидируют по жалобам на ТЦК

21:39 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
"Позорная четверка". Лубинец назвал области, которые лидируют по жалобам на ТЦК Иллюстративное фото: из Закарпатья поступает много жалоб на ТЦК (facebook.com/zkotck)
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Больше всего жалоб на работу военнослужащих ТЦК поступает из четырех областей. С каждым годом количество обращений растет.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Радио Свобода" заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, в Украине есть "позорная четверка" областей, которые годами остаются лидерами по жалобам на ТЦК. Речь идет об Одесской, Днепропетровской, Львовской и Закарпатской областях.

В качестве примера омбудсмен привел Закарпатье, где количество жалоб росло из года в год.

"Мы это связывали с деятельностью руководителя областного ТЦК и СП. Более того, по материалам, в том числе от нашего института, были открыты уголовные производства. Служба безопасности Украины еще в 2025 году провела обыск у этого человека и на рабочем месте нашла достаточно большое количество наличных денег в иностранной валюте", - отметил он.

После того, как руководителя областного ТЦК уволили, его восстановили на этой же должности, но с приставкой "временный исполняющий обязанности".

Лубинец считает, что проблемы во время мобилизации остаются нерешенными, поскольку не было системной реакции со стороны предыдущего руководства Минобороны и Сухопутных войск.

Скандал в Харькове

Напомним, на днях в сети распространили видео, на котором мужчина в военной форме травмировал пожилую женщину в Харькове. Как оказалось, это был военнослужащий ТЦК.

В Харьковском областном ТЦК и СП, реагируя на такое видео, утверждали, что мужчина "защищался" и поэтому оттолкнул женщину.

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