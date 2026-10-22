"Вы сами меня заставили": Лубинец считает, что о произволе ТЦК нужно говорить публично
Мобилизация и действия представителей ТЦК и СП - один из самых острых вопросов, который вызывает резонанс в обществе. Причем количество обращений и жалоб на нарушения со стороны военкоматов стремительно растет.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Почему Лубинец считает, что о произволе ТЦК нужно говорить публично
Омбудсмен отметил, что в 2023-2024 годах пытался решать эти вопросы исключительно через закрытые письма и юридические совещания с Министерством обороны, Генеральным штабом и командованием Сухопутных войск.
Но поскольку это давало "нулевой результат", он был вынужден перейти в публичную плоскость.
"Меня критикуют, что я подыграю российской пропаганде. Но что делать, когда юридические письма и закрытые совещания не работали? Вы сами заставили меня выходить в публичную плоскость", - заявил уполномоченный.
Он добавил, что "единственное, на что сейчас на 100% реагируют органы власти - это публичная критика".
Лубинец поделился, что речь идет уже не об единичных случаях, а о системном кризисе, главным двигателем которого является потеря доверия и коррупционные схемы.
"С 2023 по 2025 год это была в основном моя юридическая работа. С 2025-го, кроме юридической работы, я начал делать публичные выступления и показывать системный кризис", - рассказал омбудсман.
Это, по его словам, уже не просто "проблема", а "системный кризис и нарушение прав граждан Украины по мобилизации".
Решение проблемы мобилизации, по мнению Лубинца, лежит не в плоскости "закрывания глаз на проблему", а в тотальной прозрачности и неотвратимости наказания.
Он добавил, что вернуть утраченное доверие общества, когда за деньги можно "порешать", будет трудно, но возможно.
Для этого нужны решительные шаги, где главными предохранителями должны стать цифровизация и видеоконтроль.
Напомним, ранее Лубинец назвал области, лидирующие по жалобам на ТЦК.
Кроме того, омбудсмен объяснил, что разрешено и запрещено работникам ТЦК.
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